Donar cuadernos y lápices es escribir historias de éxitos con la Maratón del Saber

Tegucigalpa, Honduras.- El inicio del año escolar no siempre llega acompañado de mochilas nuevas ni cuadernos intactos para escribir historias. Para miles de niños asistir a clases significa enfrentar carencias materiales, sin embargo, sostienen el sueño de aprender para un aprender para tener un futuro distinto.

Consciente de esa realidad, EL HERALDO impulsa desde hace más de dos décadas la campaña Maratón del Saber, una iniciativa solidaria que entiende que la educación no puede esperar y que el conocimiento sigue siendo la herramienta más poderosa para transformar vidas.

Desde su lanzamiento, la campaña ha tenido un propósito claro y firme: evitar que la falta de útiles escolares sea una razón para que los niños abandonen las aulas o inicien el año escolar en condiciones de desventaja.

A lo largo de los años, la Maratón del Saber ha recorrido Tegucigalpa y Comayagüela, llegando a colonias como Divanna, Generación 2000, Suyapa, Lomas del Diamante y Nueva Australia, donde cada entrega se convierte en un acto de esperanza compartida.

Pero el compromiso no se ha limitado a la capital. La campaña ha cruzado caminos rurales, montañas y comunidades apartadas para llevar educación donde más se necesita y donde menos recursos existen.

En Marcala, departamento de La Paz, los niños de comunidades como Sigamane y del barrio La Victoria recibieron útiles que representan mucho más que papel y lápiz, representan oportunidades reales para continuar estudiando.

En Francisco Morazán, la Maratón del Saber llegó a centros educativos de La Libertad y El Quebrachal, reafirmando que la educación debe llegar sin importar la distancia ni las dificultades geográficas.