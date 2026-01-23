Donar cuadernos y lápices es escribir historias de éxitos con la Maratón del Saber

Tegucigalpa, Honduras.- El inicio del año escolar no siempre llega acompañado de mochilas nuevas ni cuadernos intactos para escribir historias. Para miles de niños asistir a clases significa enfrentar carencias materiales, sin embargo, sostienen el sueño de aprender para un aprender para tener un futuro distinto.
Consciente de esa realidad, EL HERALDO impulsa desde hace más de dos décadas la campaña Maratón del Saber, una iniciativa solidaria que entiende que la educación no puede esperar y que el conocimiento sigue siendo la herramienta más poderosa para transformar vidas.
Desde su lanzamiento, la campaña ha tenido un propósito claro y firme: evitar que la falta de útiles escolares sea una razón para que los niños abandonen las aulas o inicien el año escolar en condiciones de desventaja.
A lo largo de los años, la Maratón del Saber ha recorrido Tegucigalpa y Comayagüela, llegando a colonias como Divanna, Generación 2000, Suyapa, Lomas del Diamante y Nueva Australia, donde cada entrega se convierte en un acto de esperanza compartida.
Pero el compromiso no se ha limitado a la capital. La campaña ha cruzado caminos rurales, montañas y comunidades apartadas para llevar educación donde más se necesita y donde menos recursos existen.
En Marcala, departamento de La Paz, los niños de comunidades como Sigamane y del barrio La Victoria recibieron útiles que representan mucho más que papel y lápiz, representan oportunidades reales para continuar estudiando.
En Francisco Morazán, la Maratón del Saber llegó a centros educativos de La Libertad y El Quebrachal, reafirmando que la educación debe llegar sin importar la distancia ni las dificultades geográficas.
El recorrido solidario también alcanzó Sabanagrande, donde los estudiantes de la Escuela Plan de San Antonio iniciaron clases con materiales que dignifican el aprendizaje y alivian la carga de muchas familias.
Más al sur, en Marcovia, Choluteca, los niños de la aldea El Jiote recibieron kits escolares que significan un respaldo concreto para continuar su formación académica.
Cada visita deja imágenes imborrables: cuadernos nuevos apretados contra el pecho, sonrisas tímidas, miradas llenas de ilusión y gratitud que confirman el impacto de cada aporte.
La campaña celebró su vigésima edición en 2023, demostrando que la constancia también educa y que el compromiso social se construye con trabajo sostenido y visión de país.
Durante 2024 y 2025, la Maratón del Saber continuó ampliando su alcance, beneficiando a miles de estudiantes en zonas urbanas y rurales, priorizando siempre a las comunidades más vulnerables.
Para este 2026 la campaña cumple 23 años de historia, consolidándose como una de las iniciativas educativas solidarias más emblemáticas y duraderas de Honduras.
En el 2025 la solidaridad llegó hasta comunidades como Agua Escondida, en Lepaterique, donde la educación volvió a abrir puertas y encender sueños en medio de la sencillez.
Detrás de cada entrega hay historias que conmueven: docentes que hacen milagros con pocos recursos, padres que hacen sacrificios silenciosos y niños que ven en la educación una oportunidad para cambiar su destino.
La Maratón del Saber existe para que ningún niño abandone la escuela por falta de útiles, para que aprender no sea un privilegio, sino un derecho real y alcanzable.
Este esfuerzo ha sido posible gracias al respaldo de empresas responsables, instituciones aliadas y personas de buena voluntad que han creído en la educación como motor de desarrollo nacional.
Sin embargo, el desafío continúa, porque cada año son más los niños que necesitan apoyo y cada aporte, por pequeño que parezca, tiene un impacto profundo.
EL HERALDO hace un llamado sincero al sector privado, a los emprendedores, a las marcas comprometidas y a la ciudadanía en general a sumarse a esta causa que invierte directamente en el futuro del país.
Apoyar la Maratón del Saber es creer en Honduras, es apostar por su niñez y es ayudar a que miles de niños escriban, con dignidad, esfuerzo y esperanza, su propia historia.
Para realizar sus donativos de útiles escolares, solo tiene que acercarse a las oficinas de EL HERALDO, ubicadas en la salida al sur, a 100 metros de Plaza Loarque, frente a Ferromax.
Se aceptan cuadernos, lápices, borradores, sacapuntas, colores, marcadores y materiales didácticos, que serán entregados directamente a los estudiantes de las escuelas beneficiadas.
Si necesita más información sobre cómo sumarse a la Maratón del Saber, puede comunicarse al teléfono 9940-0221 o enviar un mensaje de WhatsApp.