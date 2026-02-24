Inundaciones en El Progreso, Yoro, los primeros efectos de frente frío

Tegucigalpa, Honduras.- Las intensas lluvias registradas en las últimas horas provocaron las primeras inundaciones en la zona norte del país, específicamente en el municipio de El Progreso, Yoro, en donde varias colonias amanecieron con calles anegadas y dificultades para la circulación.
Videos difundidos por vecinos muestran cómo el agua comenzó a acumularse anoche rápidamente en distintos sectores de la ciudad, afectando tanto el tránsito vehicular como el paso de peatones en zonas residenciales y calles principales.
Entre los sectores más afectados se encuentra la colonia Bendeck, donde varias calles quedaron cubiertas por el agua tras las lluvias persistentes.
En la residencial Las Acacias, los accesos también se vieron complicados debido a la acumulación de agua, lo que dificultó la movilidad de los residentes.
Las lluvias también generaron problemas en centros educativos. Estudiantes y personal docente del Instituto Técnico Esteban Moya enfrentaron inundaciones en los alrededores del instituto, situación que obligó a las autoridades a suspender las clases en todo el municipio ante la continuidad del temporal.
La Secretaría de Gestión de Riesgos y Contingencias Nacionales (COPECO) informó que estas condiciones climáticas se deben al ingreso de un frente frío que dejará lluvias de moderadas a fuertes, especialmente en la zona norte del país, al menos hasta la madrugada del martes.
Según los reportes más recientes, se registran lluvias intermitentes de diferentes intensidades acompañadas de rachas de viento moderadas y ocasionalmente fuertes en el noroccidente y el litoral hondureño.