Inundaciones en El Progreso, Yoro, los primeros efectos de frente frío

Tegucigalpa, Honduras.- Las intensas lluvias registradas en las últimas horas provocaron las primeras inundaciones en la zona norte del país, específicamente en el municipio de El Progreso, Yoro, en donde varias colonias amanecieron con calles anegadas y dificultades para la circulación.

Videos difundidos por vecinos muestran cómo el agua comenzó a acumularse anoche rápidamente en distintos sectores de la ciudad, afectando tanto el tránsito vehicular como el paso de peatones en zonas residenciales y calles principales.

Entre los sectores más afectados se encuentra la colonia Bendeck, donde varias calles quedaron cubiertas por el agua tras las lluvias persistentes.