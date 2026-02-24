Mbappé enciende las alarmas en Real Madrid previo a vuelta ante Benfica en Champions

Según informaron a EFE fuentes del Real Madrid, Mbappé no acabó el entrenamiento del martes en la ciudad deportiva de Valdebebas, al igual que otros cinco titulares, por precaución.

Madrid, España. - El delantero francés Kylian Mbappé es duda para el partido de vuelta de la eliminatoria de acceso a los octavos de final de la Liga de Campeones que el Real Madrid disputará este miércoles contra el Benfica por las molestias de rodilla que arrastra y, aún sin la lista de convocados, decidirá sobre su participación horas antes del encuentro.

No está descartada su presencia en el partido ante el Benfica en el Santiago Bernabéu como publicó en Francia L'Equipe, que aseguró que el delantero "está obligado a guardar reposo" por el dolor que siente en la rodilla izquierda.

También informó de una prueba médica que le hicieron en la tarde del martes que confirmó que "la articulación está lejos de estar recuperada".

Álvaro Arbeloa, técnico del Real Madrid, agradeció en su comparecencia el esfuerzo que está realizando Mbappé, que ha disputado con molestias los dos últimos partidos, lo que ha afectado su rendimiento goleador.

No hemos podido validar su suscripción. Se ha realizado su suscripción, Gracias por seguir El Heraldo HN. Boletín de noticias Recibirás diariamente las noticias nacionales e internacionales más destacadas del día. SUSCRIBIRSE

"Kylian está preparado para jugar mañana y es lo más importante a estas horas. Lleva varias semanas como todo el mundo sabe y quiero poner en valor el compromiso con sus compañeros, su equipo, entrenador, club y aficionados", afirmó Arbeloa en rueda de prensa.

"Es importante poner en valor el esfuerzo que está haciendo, intentando ayudar en el campo. Es un jugador diferencial y los defensas saben que en cualquier acción puede resolver un partido. Está listo para mañana, lo vamos a necesitar y seguro que hará un gran partido", añadió, dando por segura su presencia pese a que minutos antes no había acabado el entrenamiento.

El Real Madrid admite que Mbappé es duda para el partido ante el Benfica, pero señala que su presencia se decidirá este miércoles en la conversación que mantendrá el delantero con Arbeloa antes de hacer oficial la lista de convocados, según las sensaciones que tenga el futbolista tras una última prueba.