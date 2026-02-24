LAFC vs Real España EN VIVO: Hora y canal que transmite Concacaf Champions Cup en directo

Los Ángeles, Estados Unidos.- Tras la histórica goleada sufrida en San Pedro Sula, el Real España se juega esta noche algo más que el pase a la siguiente ronda de la Concacaf Champions Cup. La Máquina visita al Los Angeles FC en el duelo de vuelta de la primera ronda, con la pesada losa del 1-6 encajado en el estadio Morazán, resultado que marcó la peor derrota en casa de un club hondureño en esta competición.

El compromiso se disputará a las 9:00 pm en el BMO Stadium, escenario donde el equipo dirigido por Jeaustin Campos intentará mostrar una cara distinta, más allá de lo complicado del panorama. Para avanzar, los aurinegros necesitan ganar por seis goles de diferencia para igualar la serie y forzar, como mínimo, el tiempo extra. El reglamento establece que el gol de visitante es el primer criterio de desempate, por lo que un hipotético 0-5 no le alcanzaría al conjunto sampedrano.