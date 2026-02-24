LAFC vs Real España EN VIVO: Hora y canal que transmite Concacaf Champions Cup en directo

Los Ángeles, Estados Unidos.- Tras la histórica goleada sufrida en San Pedro Sula, el Real España se juega esta noche algo más que el pase a la siguiente ronda de la Concacaf Champions Cup. La Máquina visita al Los Angeles FC en el duelo de vuelta de la primera ronda, con la pesada losa del 1-6 encajado en el estadio Morazán, resultado que marcó la peor derrota en casa de un club hondureño en esta competición.
El compromiso se disputará a las 9:00 pm en el BMO Stadium, escenario donde el equipo dirigido por Jeaustin Campos intentará mostrar una cara distinta, más allá de lo complicado del panorama. Para avanzar, los aurinegros necesitan ganar por seis goles de diferencia para igualar la serie y forzar, como mínimo, el tiempo extra. El reglamento establece que el gol de visitante es el primer criterio de desempate, por lo que un hipotético 0-5 no le alcanzaría al conjunto sampedrano.
Aunque la remontada luce prácticamente imposible, en el campamento aurinegro el discurso apunta a competir con dignidad. “Va a ser muy difícil, pero vamos con buena mentalidad. Nos toca cerrar de la mejor manera”, expresó Darixon Vuelto, quien podría aparecer desde el arranque en busca de mayor profundidad ofensiva y desequilibrio por las bandas.
Del otro lado, el conjunto angelino llega con la confianza en alto tras golear 3-0 al Inter Miami CF de Lionel Messi en su más reciente presentación. No se espera que figuras como Heung-Min Son sean de la partida, lo que podría abrir espacio a rotaciones pensando en la carga de partidos. El ganador de la llave se medirá en octavos de final al vigente campeón de la Copa Centroamericana de Concacaf, LD Alajuelense, que ya aguarda rival.
Canal que transmite el partido
Para los aficionados que quieran disfrutar del partido entre Los Ángeles FC y Real España podrán verlo en vivo a través de ESPN y Disney+. El minuto a minuto va por EL HERALDO. HN.
Datos del partido
Hora: 9:00 PM.
Estadio: BMO Stadium.
Transmite: ESPN y Disney+