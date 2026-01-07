Talleres y autos en doble fila colapsan la circulación en colonia La Primavera

Tegucigalpa, Honduras.- Las orillas de la calle principal de la colonia La Primavera, ubicada detrás del Instituto Hondureño de Seguro Social (IHSS) del barrio La Granja, se han convertido en un taller al aire libre. Vehículos en reparación y autos estacionados en doble fila provocan congestión vehicular y molestias constantes entre vecinos y conductores.

La libre circulación en el sector es cada vez más complicada debido a la falta de control y conciencia de algunos propietarios de talleres mecánicos, quienes han ocupado el espacio público con carros averiados, repuestos y herramientas.

De acuerdo con los pobladores, al menos siete talleres operan en la zona y mantienen vehículos sobre las aceras, además de automóviles estacionados en doble fila, lo que agrava el tránsito y obliga a peatones a caminar sobre la calle.

La situación persiste a pesar de la presencia de rótulos que prohíben estacionarse en determinados puntos de la vía.

“Los dueños de los talleres hacen caso omiso a los letreros y continúan estacionando en lugares prohibidos, poniendo en riesgo a los peatones y generando congestionamientos diarios”, denunció un vecino que prefirió no dar su nombre.

Los pobladores de la colonia han realizado múltiples llamados a las autoridades municipales para que intervengan y regulen la situación, pero hasta la fecha no han recibido respuesta alguna.