Talleres y autos en doble fila colapsan la circulación en colonia La Primavera

Vecinos de La Primavera denuncian que talleres y vehículos estacionados bloquean calles, pero las autoridades no responden a sus reclamos

  • Actualizado: 07 de enero de 2026 a las 16:14
La circulación en La Primavera se vuelve imposible; talleres ocupan aceras y autos en doble fila, sin intervención municipal.

 Foto: Emilio Flores/EL HERALDO

Tegucigalpa, Honduras.- Las orillas de la calle principal de la colonia La Primavera, ubicada detrás del Instituto Hondureño de Seguro Social (IHSS) del barrio La Granja, se han convertido en un taller al aire libre. Vehículos en reparación y autos estacionados en doble fila provocan congestión vehicular y molestias constantes entre vecinos y conductores.

La libre circulación en el sector es cada vez más complicada debido a la falta de control y conciencia de algunos propietarios de talleres mecánicos, quienes han ocupado el espacio público con carros averiados, repuestos y herramientas.

De acuerdo con los pobladores, al menos siete talleres operan en la zona y mantienen vehículos sobre las aceras, además de automóviles estacionados en doble fila, lo que agrava el tránsito y obliga a peatones a caminar sobre la calle.

La situación persiste a pesar de la presencia de rótulos que prohíben estacionarse en determinados puntos de la vía.

“Los dueños de los talleres hacen caso omiso a los letreros y continúan estacionando en lugares prohibidos, poniendo en riesgo a los peatones y generando congestionamientos diarios”, denunció un vecino que prefirió no dar su nombre.

Los pobladores de la colonia han realizado múltiples llamados a las autoridades municipales para que intervengan y regulen la situación, pero hasta la fecha no han recibido respuesta alguna.

“Llevamos meses haciendo denuncias acompañadas de evidencias fotográficas y videos, pero no obtenemos ninguna respuesta de las autoridades. Esto ya afecta la vida cotidiana y la seguridad en la colonia”, aseguraron los pobladores de La Primavera.

La situación también genera preocupación por la seguridad vial, ya que los carros estacionados en doble fila y en las aceras obligan a los conductores a circular por espacios reducidos, aumentando el riesgo de accidentes.

Autoridades no atienden denuncias de vecinos de La Primavera, donde talleres y autos estacionados impiden el libre tránsito.

 (Foto: Emilio Flores/EL HERALDO)

Además del tráfico, el desorden ocasiona molestias por el ruido de los talleres y el aumento de polvo y basura en las calles, lo que afecta directamente la calidad de vida de los residentes.

Ante esta situación, los vecinos de La Primavera esperan que las autoridades municipales del Distrito Central atiendan las denuncias y establezcan controles más estrictos sobre los talleres y el estacionamiento irregular, con el objetivo de recuperar el espacio público y garantizar la seguridad en el sector.

Marbin López
Marbin López
Periodista

Licenciado en Periodismo, egresado de la UNAH. Periodista de la sección Metro desde 2023. Contador de historias, formado en reportajes de periodismo cultural. Creador de pódcast de poesía, apasionado por la literatura e historia de Honduras.

