Las Villanas: Autoridades viales

Tráfico. Que no atienden los llamados de los pobladores de la colonia La Primavera, ubicada atrás del hospital del Seguro Social del barrio La Granja, donde talleres mecánicos y motoristas estacionan en doble fila, lo que ocasiona congestionamientos hasta de dos horas. “Hemos hecho las denuncias acompañadas de las evidencias a las autoridades correspondientes y no obtenemos respuesta”, expuso el patronato de la colonia en un comunicado de prensa.