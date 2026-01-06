  1. Inicio
Las Villanas: Autoridades viales

Vecinos de la colonia La Primavera denuncian congestionamientos de hasta dos horas por talleres y vehículos en doble fila sin respuesta de las autoridades

Tráfico. Que no atienden los llamados de los pobladores de la colonia La Primavera, ubicada atrás del hospital del Seguro Social del barrio La Granja, donde talleres mecánicos y motoristas estacionan en doble fila, lo que ocasiona congestionamientos hasta de dos horas. “Hemos hecho las denuncias acompañadas de las evidencias a las autoridades correspondientes y no obtenemos respuesta”, expuso el patronato de la colonia en un comunicado de prensa.

