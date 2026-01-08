PL pide a las FFAA y a la Secretaría de Seguridad resguardo en sesión extraordinaria

Tegucigalpa, Honduras.- A las 3:00 de la tarde de este jueves 8 de enero, los 128 diputados fueron convocados por el presidente del Congreso Nacional, Luis Redondo; sin embargo, las bancadas de oposición fijaron una sesión extraordinaria para las 2:00 p. m., por lo que la diputada del Partido Liberal (PL) Maribel Espinoza solicitó resguardo a las Fuerzas Armadas y a la Secretaría de Seguridad. A través de su cuenta en X, la diputada Espinoza publicó: “Hemos solicitado a las FFAA y a la Secretaría de Seguridad el correspondiente resguardo para los diputados que sesionaremos el día de hoy en el hemiciclo del CN”.

Seguidamente, citó el artículo 193 de la Constitución de la República, que establece: "Ni el mismo Congreso, ni otra autoridad del Estado o particulares podrán impedir la instalación del Congreso, la celebración de las sesiones o decretar su disolución. La contravención a este precepto constituye delito contra los Poderes del Estado". A las 2:00 de la tarde, más de 70 diputados de oposición están convocados al hemiciclo legislativo para realizar una sesión extraordinaria con el objetivo de impedir que "Luis Redondo asuma el papel del CNE". Entre los puntos a abordar en la sesión extraordinaria están la verificación del quórum, la apertura formal de la sesión y la adopción de "acciones concretas ante el peligro para la alternancia en la Presidencia de la República".

Redondo convocó a las 3:00 p. m.