Soldado de EEUU se declara no culpable de apostar en Polymarket sobre operativo de Maduro

El Departamento de Justicia acusó el pasado viernes a Gannon Ken Van Dyke, de 38 años, en el primer caso conocido de 'insider trading' (tráfico de información) relacionado con los llamados mercados de predicciones, que permiten apostar dinero a un sí o un no en acontecimientos reales de todo tipo.

Nueva York, Estados Unidos.- El soldado estadounidense acusado de lucrarse en la plataforma de apuestas Polymarket al usar información clasificada sobre el operativo que llevó a la captura del depuesto presidente venezolano, Nicolás Maduro , se declaró este martes no culpable ante una jueza.

El soldado se presentó en un juzgado federal de Nueva York , con un traje de chaqueta oscura y pantalones tejanos, para su primera audiencia ante la jueza Margaret Garnett, que preside el caso, según medios locales.

Según las autoridades, Van Dyke, que participó en la planificación y ejecución del operativo que llevó a la captura de Maduro el pasado 3 de enero, apostó unos 33.000 dólares en cuestiones con baja probabilidad sobre Venezuela, y acabó ganando más de 400.000 dólares en limpio.

Van Dyke fue arrestado el pasado 24 de abril en Carolina Norte , donde permanecía en una base militar, pero salió en libertad tras pagar una fianza de unos 250.000 dólares y aceptar restricciones de viaje por el país. Su caso se procesará en Nueva York.

A nivel federal, el uniformado enfrenta cinco delitos de fraude penados con un máximo de entre 10 y 20 años de prisión cada uno, pero también ha sido acusado por la vía civil por la agencia reguladora de derivados financieros, la Comisión de Comercio de Futuros de Productos Básicos (CFTC).

La CFTC señaló -en una nota- que este es su primer caso de 'insider trading' con contratos de acontecimientos y también el primero en el que usa la llamada 'regla de Eddie Murphy' (por el actor de la película 'Trading place'), que prohíbe comerciar con productos básicos ('commodities') al usar información clasificada gubernamental.

Polymarket, sometida a escrutinio en los últimos años a medida que crece su popularidad, fue vetada por el Gobierno del demócrata Joe Biden en 2022 y reingresó en EE.UU. a finales de 2025.

El consejero delegado de la plataforma, Shayne Coplan, dijo -en X la semana pasada- que notificó a las autoridades sobre la "actividad sospechosa" de Van Dyke y cooperó en el proceso. "Esto ocurre constantemente entre bambalinas, aunque a muchos les hagan creer otra cosa", apostilló.