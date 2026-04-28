El PPICPU invita a celebrar el Día Internacional de la Danza con música y talento

Tegucigalpa, Honduras.- Este miércoles 29 de abril, a las 3:00 de la tarde, el Museo para la Identidad Nacional (MIN) abre sus puertas para que niñas, niños, jóvenes y adultos sean parte de un evento que va mucho más allá de un espectáculo.
La ocasión es el Día Internacional de la Danza, que se conmemora cada 29 de abril desde que la UNESCO lo estableció en 1982 en honor al coreógrafo francés Jean-Georges Noverre, considerado el creador del ballet moderno y nacido precisamente en esa fecha en 1727.
44 años después de aquella proclamación, la fecha sigue siendo una invitación mundial a mover el cuerpo, a reconocer lo que el movimiento tiene para decir y a recordar que la danza —como señaló este año la coreógrafa canadiense Crystal Pite en el mensaje oficial del Instituto Internacional del Teatro— "está hecha de nosotros".
En Honduras, quien recoge ese llamado con propósito concreto es el Programa Piloto Integral de Combate a la Pobreza Urbana (PPICPU), adscrito a la Secretaría de Finanzas.
El PPICPU está a cargo de este evento artístico-cultural que reúne en un mismo espacio varias disciplinas que forman parte de su oferta formativa.
Además de los distintos estilos de danza —entre los que también figuran el movimiento creativo y otras expresiones escénicas—, la actividad incluye presentaciones de teatro, música y artes visuales.
El PPICPU trabaja con poblaciones en condición de vulnerabilidad, y parte de ese trabajo ocurre precisamente en escenarios como este, donde niñas, niños y jóvenes beneficiarios del programa encuentran en el arte un terreno para desarrollar habilidades que no siempre tienen espacio en otros ámbitos de su vida.
Según el comunicado de prensa, a través de esta actividad, "el PPICPU reafirma su compromiso con el desarrollo integral de la comunidad, utilizando el arte como herramienta de inclusión, formación y transformación social."
El evento, de acceso libre y sin necesidad de invitación o boleto, se realizará este miércoles 29 de abril a partir de las 3:00 de la tarde en el MIN, que abrirá sus puertas a todo el público.