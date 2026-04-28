El PPICPU invita a celebrar el Día Internacional de la Danza con música y talento

Tegucigalpa, Honduras.- Este miércoles 29 de abril, a las 3:00 de la tarde, el Museo para la Identidad Nacional (MIN) abre sus puertas para que niñas, niños, jóvenes y adultos sean parte de un evento que va mucho más allá de un espectáculo.

La ocasión es el Día Internacional de la Danza, que se conmemora cada 29 de abril desde que la UNESCO lo estableció en 1982 en honor al coreógrafo francés Jean-Georges Noverre, considerado el creador del ballet moderno y nacido precisamente en esa fecha en 1727.

44 años después de aquella proclamación, la fecha sigue siendo una invitación mundial a mover el cuerpo, a reconocer lo que el movimiento tiene para decir y a recordar que la danza —como señaló este año la coreógrafa canadiense Crystal Pite en el mensaje oficial del Instituto Internacional del Teatro— "está hecha de nosotros".

En Honduras, quien recoge ese llamado con propósito concreto es el Programa Piloto Integral de Combate a la Pobreza Urbana (PPICPU), adscrito a la Secretaría de Finanzas.