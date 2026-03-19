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Francofonía 2026: Niños y jóvenes hondureños llevan su talento artístico a Taulabé

El talento de niños y jóvenes en situación vulnerable tomó el escenario de las Cuevas de Taulabé en la celebración hondureña de la Francofonía 2026

  • Actualizado: 19 de marzo de 2026 a las 15:57
Francofonía 2026: Niños y jóvenes hondureños llevan su talento artístico a Taulabé

Este tipo de actividades culturales fortalecen las alianzas entre instituciones que comparten un mismo propósito, generar oportunidades de desarrollo e inclusión social para niños, niñas y jóvenes.

 Foto: Cortesía

Taulabé, Comayagua.- El pasado 14 de marzo, las Cuevas de Taulabé acogieron una celebración que unió cultura, educación y cooperación internacional.

Durante la festividad de la Francofonía, el Programa Piloto Integral de Combate a la Pobreza Urbana (PPICPU) y la asociación Honduras Crecimiento presentaron un show que fusionó música francesa y hondureña ante autoridades nacionales e internacionales y público general.

El PPICPU trabaja con niños, niñas y jóvenes en riesgo social a través de disciplinas como danza, teatro, música, artes visuales e informática, con el propósito de generar oportunidades de desarrollo humano e inclusión social.

Los alumnos de música y danza de ambas organizaciones protagonizaron un espectáculo artístico que evidenció el nivel formativo alcanzado por jóvenes que provienen de comunidades en situación de vulnerabilidad.

Los alumnos de música y danza de ambas organizaciones protagonizaron un espectáculo artístico que evidenció el nivel formativo alcanzado por jóvenes que provienen de comunidades en situación de vulnerabilidad.

 (Foto: Cortesía)

El acto reunió al embajador de Francia en Honduras, Credic Prieto; el alcalde municipal de Taulabé, Denis Membreño; la directora de la Alianza Francesa, Isabelle Diris; el viceministro de la Secretaría de Cultura, Elvyn Cabrera; y el coordinador general del PPICPU, Junior Cortés.

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La Francofonía es una comunidad internacional que agrupa a 88 Estados y gobiernos que comparten el francés como lengua de encuentro, organizada desde 1970 bajo la Organización Internacional de la Francofonía.

Francofonía 2026: Niños y jóvenes hondureños llevan su talento artístico a Taulabé
(Foto: Cortesía)

Que Honduras haya contribuido a esa celebración desde Taulabé, municipio del interior del país, con estudiantes de programas sociales como el PPICPU y Honduras Crecimiento, ilustra la capacidad del arte para ampliar el alcance de iniciativas que trabajan por la niñez y juventud fuera de los circuitos culturales habituales.

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Para ambas organizaciones, actividades como esta refuerzan las alianzas orientadas a generar oportunidades reales para quienes más las necesitan.

Francofonía 2026: Niños y jóvenes hondureños llevan su talento artístico a Taulabé
(Foto: Cortesía)

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Redacción web
Redacción

Staff de EL HERALDO, medio de comunicación hondureño fundado en 1979.

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