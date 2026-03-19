Francofonía 2026: Niños y jóvenes hondureños llevan su talento artístico a Taulabé

Taulabé, Comayagua.- El pasado 14 de marzo, las Cuevas de Taulabé acogieron una celebración que unió cultura, educación y cooperación internacional.

Durante la festividad de la Francofonía, el Programa Piloto Integral de Combate a la Pobreza Urbana (PPICPU) y la asociación Honduras Crecimiento presentaron un show que fusionó música francesa y hondureña ante autoridades nacionales e internacionales y público general.

El PPICPU trabaja con niños, niñas y jóvenes en riesgo social a través de disciplinas como danza, teatro, música, artes visuales e informática, con el propósito de generar oportunidades de desarrollo humano e inclusión social.