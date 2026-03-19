Francofonía 2026: Niños y jóvenes hondureños llevan su talento artístico a Taulabé

Taulabé, Comayagua.- El pasado 14 de marzo, las Cuevas de Taulabé acogieron una celebración que unió cultura, educación y cooperación internacional.
Durante la festividad de la Francofonía, el Programa Piloto Integral de Combate a la Pobreza Urbana (PPICPU) y la asociación Honduras Crecimiento presentaron un show que fusionó música francesa y hondureña ante autoridades nacionales e internacionales y público general.
El PPICPU trabaja con niños, niñas y jóvenes en riesgo social a través de disciplinas como danza, teatro, música, artes visuales e informática, con el propósito de generar oportunidades de desarrollo humano e inclusión social.
El acto reunió al embajador de Francia en Honduras, Credic Prieto; el alcalde municipal de Taulabé, Denis Membreño; la directora de la Alianza Francesa, Isabelle Diris; el viceministro de la Secretaría de Cultura, Elvyn Cabrera; y el coordinador general del PPICPU, Junior Cortés.
La Francofonía es una comunidad internacional que agrupa a 88 Estados y gobiernos que comparten el francés como lengua de encuentro, organizada desde 1970 bajo la Organización Internacional de la Francofonía.
Que Honduras haya contribuido a esa celebración desde Taulabé, municipio del interior del país, con estudiantes de programas sociales como el PPICPU y Honduras Crecimiento, ilustra la capacidad del arte para ampliar el alcance de iniciativas que trabajan por la niñez y juventud fuera de los circuitos culturales habituales.
Para ambas organizaciones, actividades como esta refuerzan las alianzas orientadas a generar oportunidades reales para quienes más las necesitan.
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