Discovery School fortalece su proyección internacional con alianza estratégica junto a la Alianza Francesa

Discovery School dio un paso decisivo en el fortalecimiento de su propuesta educativa al firmar una alianza estratégica con la Alianza Francesa de Tegucigalpa, consolidando así su visión de formación con enfoque global. La ceremonia se celebró el 11 de febrero en la capital hondureña y marcó el inicio de una colaboración orientada a ampliar las oportunidades académicas para sus estudiantes. El acto contó con la presencia del Excelentísimo Señor Cédric Prieto, Embajador de Francia en Honduras, así como de Madame Isabelle Diris, presidenta de la Alianza Francesa de Tegucigalpa, miembros de la Junta Directiva, padres de familia, estudiantes e invitados especiales. La participación de autoridades diplomáticas y educativas subrayó la relevancia institucional del acuerdo.

Esta alianza simboliza el compromiso compartido de ambas instituciones con una educación que promueve activamente el multilingüismo y el enriquecimiento cultural. A través de este convenio, los estudiantes de Discovery School tendrán acceso a nuevas oportunidades para fortalecer el aprendizaje del idioma francés y profundizar en la cultura francófona. El acuerdo contempla experiencias académicas diseñadas para ampliar horizontes y consolidar competencias internacionales, fortaleciendo el perfil global de los alumnos. De esta manera, la institución reafirma su apuesta por una formación integral alineada con estándares internacionales.