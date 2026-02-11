  1. Inicio
Discovery School fortalece su proyección internacional con alianza estratégica junto a la Alianza Francesa

La iniciativa promueve el multilingüismo y el intercambio cultural en beneficio de la comunidad estudiantil.

  • Actualizado: 11 de febrero de 2026 a las 17:18
El acuerdo amplía la oferta académica e impulsa el aprendizaje del idioma francés con respaldo diplomático.

Discovery School dio un paso decisivo en el fortalecimiento de su propuesta educativa al firmar una alianza estratégica con la Alianza Francesa de Tegucigalpa, consolidando así su visión de formación con enfoque global. La ceremonia se celebró el 11 de febrero en la capital hondureña y marcó el inicio de una colaboración orientada a ampliar las oportunidades académicas para sus estudiantes.

El acto contó con la presencia del Excelentísimo Señor Cédric Prieto, Embajador de Francia en Honduras, así como de Madame Isabelle Diris, presidenta de la Alianza Francesa de Tegucigalpa, miembros de la Junta Directiva, padres de familia, estudiantes e invitados especiales. La participación de autoridades diplomáticas y educativas subrayó la relevancia institucional del acuerdo.

Esta alianza simboliza el compromiso compartido de ambas instituciones con una educación que promueve activamente el multilingüismo y el enriquecimiento cultural. A través de este convenio, los estudiantes de Discovery School tendrán acceso a nuevas oportunidades para fortalecer el aprendizaje del idioma francés y profundizar en la cultura francófona.

El acuerdo contempla experiencias académicas diseñadas para ampliar horizontes y consolidar competencias internacionales, fortaleciendo el perfil global de los alumnos. De esta manera, la institución reafirma su apuesta por una formación integral alineada con estándares internacionales.

Durante el evento, las autoridades destacaron la importancia de generar vínculos estratégicos que impulsen la calidad educativa y fomenten la cooperación internacional. También se reconoció el respaldo de la Embajada de Francia, el liderazgo de la Alianza Francesa y el apoyo de la comunidad educativa como pilares fundamentales del proyecto.

Con la firma de este convenio, Discovery School ratifica su compromiso con una educación innovadora y conectada con el mundo, confiando en que esta colaboración marque el inicio de una relación duradera basada en la cooperación, la amistad y el aprendizaje compartido.

