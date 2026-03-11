Fundación Concordia inicia masiva entrega de libros de matemáticas en Tegucigalpa

Tegucigalpa, Honduras.- Veinticinco mil niños de primer grado de Francisco Morazán comenzaron a recibir el texto oficial de Matemáticas gracias a una iniciativa de Fundación Concordia y Colección Erandique. El donativo se realiza por segundo año consecutivo gracias a un convenio suscrito con la Secretaría de Educación.

“Muchas gracias a Fundación Concordia y a la Secretaría de Educación”, dijeron los alumnos de la escuela Jorge J. Larach, ubicada en la colonia Altos de Sinaí de Comayagüela, luego de recibir su texto. El acto de entrega contó con la presencia del ingeniero José Azcona Bocock, director ejecutivo de Fundación Concordia; Dennis Cáceres, subsecretario de Asuntos Técnicos de Educación; y Rossy Pastor, directora de la Jorge J. Larach.

“Niños, niñas, ¿quieren aprender a sumar y restar bien?”, les preguntó Azcona Bocock a los alumnos, y la respuesta, llena de emoción, fue: “sííííí”. El director ejecutivo de Fundación Concordia enfatizó que el texto de Matemáticas pertenece a los niños, quienes pueden rayarlo y llevarlo a casa. De esa forma, no tendrán que utilizar fotocopias o libros que pertenecieron a otros alumnos. “Esperamos seguir fortaleciendo este proyecto de donativo el próximo año”, prosiguió Azcona, quien agregó que “trabajaremos de la mano con la Secretaría de Educación para continuar fortaleciendo el proceso de aprendizaje”.

El año pasado, Fundación Concordia entregó 9,000 textos de Matemáticas y, para 2027, según anunció, se espera ampliar el donativo a otros departamentos de Honduras. “Encontramos un gran amigo en el ingeniero Azcona, con quien nos une la visión de trabajar por la educación de los niños... Muchas gracias a Concordia y a su equipo de trabajo”, señaló el viceministro Cáceres.