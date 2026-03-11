  1. Inicio
  2. · Nuestros productos
  3. · Revistas
  4. · Siempre

Fundación Concordia inicia masiva entrega de libros de matemáticas en Tegucigalpa

El donativo se realiza por segundo año consecutivo gracias a un convenio con la Secretaría de Educación

  • Actualizado: 11 de marzo de 2026 a las 15:58
Fundación Concordia inicia masiva entrega de libros de matemáticas en Tegucigalpa

El director ejecutivo de Fundación Concordia enfatizó que el texto de Matemáticas pertenece a los niños, quienes pueden rayarlo y llevarlo a casa.

 Foto: cortesía.

Tegucigalpa, Honduras.- Veinticinco mil niños de primer grado de Francisco Morazán comenzaron a recibir el texto oficial de Matemáticas gracias a una iniciativa de Fundación Concordia y Colección Erandique.

El donativo se realiza por segundo año consecutivo gracias a un convenio suscrito con la Secretaría de Educación.

7,000 niños de Francisco Morazán son beneficiados con donación de libros de matemáticas

“Muchas gracias a Fundación Concordia y a la Secretaría de Educación”, dijeron los alumnos de la escuela Jorge J. Larach, ubicada en la colonia Altos de Sinaí de Comayagüela, luego de recibir su texto.

El acto de entrega contó con la presencia del ingeniero José Azcona Bocock, director ejecutivo de Fundación Concordia; Dennis Cáceres, subsecretario de Asuntos Técnicos de Educación; y Rossy Pastor, directora de la Jorge J. Larach.

El acto de entrega contó con la presencia del ingeniero José Azcona Bocock, director ejecutivo de Fundación Concordia.

El acto de entrega contó con la presencia del ingeniero José Azcona Bocock, director ejecutivo de Fundación Concordia.

 (Foto: cortesía.)

“Niños, niñas, ¿quieren aprender a sumar y restar bien?”, les preguntó Azcona Bocock a los alumnos, y la respuesta, llena de emoción, fue: “sííííí”.

El director ejecutivo de Fundación Concordia enfatizó que el texto de Matemáticas pertenece a los niños, quienes pueden rayarlo y llevarlo a casa. De esa forma, no tendrán que utilizar fotocopias o libros que pertenecieron a otros alumnos.

“Esperamos seguir fortaleciendo este proyecto de donativo el próximo año”, prosiguió Azcona, quien agregó que “trabajaremos de la mano con la Secretaría de Educación para continuar fortaleciendo el proceso de aprendizaje”.

Educación amplía proceso de matrícula escolar 2026 hasta el 27 de marzo

El año pasado, Fundación Concordia entregó 9,000 textos de Matemáticas y, para 2027, según anunció, se espera ampliar el donativo a otros departamentos de Honduras.

“Encontramos un gran amigo en el ingeniero Azcona, con quien nos une la visión de trabajar por la educación de los niños... Muchas gracias a Concordia y a su equipo de trabajo”, señaló el viceministro Cáceres.

El año pasado, Fundación Concordia entregó 9,000 textos de Matemáticas.

El año pasado, Fundación Concordia entregó 9,000 textos de Matemáticas.

 (Foto: cortesía.)

Prosiguió diciendo: “¿Por qué es importante este donativo? Porque ayudará al proceso de enseñanza-aprendizaje... No es posible que nuestros niños y los maestros no tengan los textos en el aula. Pero aquí hemos dado un gran paso. Seguiremos trabajando para que a los niños nunca más les falte el material de estudio. Desde el viernes comenzamos a distribuir los textos de Matemáticas, mientras que el gobierno del presidente Asfura inició la distribución de diez millones de textos, en su primera etapa. Ya llegamos a Islas de la Bahía, Gracias a Dios y Ocotepeque, y continuaremos en el resto del país”.

La directora de la escuela Jorge J. Larach agradeció a Fundación Concordia y a la Secretaría de Educación por esta alianza, en la que “los beneficiados serán los alumnos y los maestros”.

Únete a nuestro canal de WhatsApp

Infórmate sobre las noticias más destacadas de Honduras y el mundo.
Redacción web
Redacción

Staff de EL HERALDO, medio de comunicación hondureño fundado en 1979.

Ver más
Te gustó este artículo, compártelo
Últimas Noticias