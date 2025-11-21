  1. Inicio
  2. · Entretenimiento

Tardes de Cortos: Las mejores historias del Festival de EL HERALDO en el MIN

Diez historias de suspenso, acción y drama, de lo mejor del Festival Internacional de Cortometrajes de El HERALDO, este sábado y domingo en Tardes de Cortos del MIN

  • 21 de noviembre de 2025 a las 15:30
Tardes de Cortos: Las mejores historias del Festival de EL HERALDO en el MIN

"Ataraxia" del director Diego Rivera, se llevó el premio al Mejor Cortometraje en 2013.

 Foto: El Heraldo

Tegucigalpa, Honduras.- Una selección de las mejores historias de la cinemateca del Festival Internacional de Cortometrajes EL HERALDO, para disfrutar en familia este sábado y domingo en el espacio Tardes de Cortos del Museo para la Identidad Nacional (MIN).

La cita es este sábado de 3:00 a 4:00 de la tarde y domingo de 2:00 a 4:00 de la tarde en el FILMI del Museo para la Identidad Nacional (MIN). La entrada es gratuita.

Tardes de Cortos: Estas son las historias para ver en el MIN este sábado

El menú de este fin de semana

En el menú de esta invasión de historias encontramos "Santitos", dirigido por el cineasta Ángel Maldonado, es sin duda una de las piezas magistrales de la historia del Festival.

El corto hondureño que narra la historia de Santos, un noble conductor de taxi que busca a su padre quien lo abandonó cuando era pequeño, se agenció el premio a Mejor Cortometraje en 2016.

Santitos, dirigido por el cineasta Ángel Maldonado, es una de las piezas de colección del festival. Se llevó el premio a Mejor Corto en 2016.

"Santitos", dirigido por el cineasta Ángel Maldonado, es una de las piezas de colección del festival. Se llevó el premio a Mejor Corto en 2016.

 (Foto: El Heraldo)

Del mismo director Ángel Maldonado encontramos "El Profe", una pieza dramática que retrata como un maestro de secundaria lucha para sacar de las garras de la delincuencia y los vicios a sus estudiantes. "El Profe" fue el corto ganador de la edición 2012.

En esa línea de drama encontramos una historia basada en un trabajo del cineasta Woody Allen, "Capital", un corto del director Manuel Omar Mejía, que narra la historia de un escritor que ha perdido la inspiración y sale a buscarla entre el ruido de la ciudad.

Animación y drama: Estos son los cortos para ver este sábado en el MIN

"Capital" ganó el premio del Mejor Cortometraje y Guion en 2014. Es una pieza en blanco y negro que sin duda no hay que perderse.

Pendeja” de Sebastián Torres fue seleccionado por el jurado como el Mejor Cortometraje Latinoamericano en 2019.

"Pendeja” de Sebastián Torres fue seleccionado por el jurado como el Mejor Cortometraje Latinoamericano en 2019.

 (Foto: El Heraldo)

Y si esa explosión de drama no es suficiente, en la orden a al carta está "Ataraxia", un corto del director Diego Rivera, una obra de cine negro y suspenso que retrata como una jovencita enamorada logra huir de un capo de la mafia. El corto ganó el premio principal del festival en 2013.

En una línea diferente, más dramática está “La odisea fantástica” dirigida por Mario Solórzano, es la historia de un padre capaz de todo por conceder el último deseo de su hijo.

Ocho cortometrajes hondureños para ver en Día de Difuntos en el MIN

Este cortometraje fue el ganador del festival en su edición 2015. Y se presentó en varios festivales de Centroamérica y de Estados Unidos.

En la lista de esta semana de Tardes de Cortos de EL HERALDO está “Propósito” de Fabricio Banegas. El corto obtuvo la máxima presea del festival en 2017 y fue el primero en presentarse en el Festival Internacional de Cine de Guadalajara.

Y ese ramillete de directores masculinos encontramos a Irina Blancafort con su corto “Directoras”, que ganó el premio de Mejor Cortometraje en la edición 2019 del festival.

El corto documental “Huicholes del tabaco” del mexicano César Rodríguez, abrió en 2017 la categoría de Mejor Cortometraje Latinoamericano.

El corto documental “Huicholes del tabaco” del mexicano César Rodríguez, abrió en 2017 la categoría de Mejor Cortometraje Latinoamericano.

 (Glenda Estrada)

Tres cortos en la categoría Latinoamericana

“Huicholes del tabaco” de César Rodríguez, "La Mariachi” de Adán Ruiz y "Pendeja” de Sebastián Torres, todos de México, fueron los ganadores de Mejor Latinoamericano de las ediciones 2017, 2018 y 2019 respectivamente del Festival Internacional de Cortometrajes EL HERALDO.

“Huicholes del tabaco” y "La Mariachi” son dos cortos documentales. El primero retrata el trabajo en el campo de la producción de tabaco y el segundo es sobre las cicatrices que deja en la familia la búsqueda del sueño americano.

Tardes de Cortos: Nueve historias de acción, drama y suspenso en el MIN

Mientras que "Pendeja" es la historia de una mujer que se quiere pasar de lista con su empleada doméstica. Este corto es el reflejo del maltrato que reciben a diario las empleadas del hogar, a quienes no se les respetan sus derechos.

No se pierda esta explosión de adrenalina y talento nacional y latinoamericano en Tardes de Cortos EL HERALDO este sábado y domingo en el MIN. La entrada es gratuita.

Únete a nuestro canal de WhatsApp

Infórmate sobre las noticias más destacadas de Honduras y el mundo.
Redacción web
Redacción

Staff de EL HERALDO, medio de comunicación hondureño fundado en 1979.

Ver más
Te gustó este artículo, compártelo
Últimas Noticias