Tardes de Cortos: Las mejores historias del Festival de EL HERALDO en el MIN

Tegucigalpa, Honduras.- Una selección de las mejores historias de la cinemateca del Festival Internacional de Cortometrajes EL HERALDO, para disfrutar en familia este sábado y domingo en el espacio Tardes de Cortos del Museo para la Identidad Nacional (MIN). La cita es este sábado de 3:00 a 4:00 de la tarde y domingo de 2:00 a 4:00 de la tarde en el FILMI del Museo para la Identidad Nacional (MIN). La entrada es gratuita.

El menú de este fin de semana

En el menú de esta invasión de historias encontramos "Santitos", dirigido por el cineasta Ángel Maldonado, es sin duda una de las piezas magistrales de la historia del Festival. El corto hondureño que narra la historia de Santos, un noble conductor de taxi que busca a su padre quien lo abandonó cuando era pequeño, se agenció el premio a Mejor Cortometraje en 2016.

Del mismo director Ángel Maldonado encontramos "El Profe", una pieza dramática que retrata como un maestro de secundaria lucha para sacar de las garras de la delincuencia y los vicios a sus estudiantes. "El Profe" fue el corto ganador de la edición 2012. Boletín de noticias Recibirás diariamente las noticias nacionales e internacionales más destacadas del día. En esa línea de drama encontramos una historia basada en un trabajo del cineasta Woody Allen, "Capital", un corto del director Manuel Omar Mejía, que narra la historia de un escritor que ha perdido la inspiración y sale a buscarla entre el ruido de la ciudad.

"Capital" ganó el premio del Mejor Cortometraje y Guion en 2014. Es una pieza en blanco y negro que sin duda no hay que perderse.



Y si esa explosión de drama no es suficiente, en la orden a al carta está "Ataraxia", un corto del director Diego Rivera, una obra de cine negro y suspenso que retrata como una jovencita enamorada logra huir de un capo de la mafia. El corto ganó el premio principal del festival en 2013. En una línea diferente, más dramática está “La odisea fantástica” dirigida por Mario Solórzano, es la historia de un padre capaz de todo por conceder el último deseo de su hijo.

Este cortometraje fue el ganador del festival en su edición 2015. Y se presentó en varios festivales de Centroamérica y de Estados Unidos. En la lista de esta semana de Tardes de Cortos de EL HERALDO está “Propósito” de Fabricio Banegas. El corto obtuvo la máxima presea del festival en 2017 y fue el primero en presentarse en el Festival Internacional de Cine de Guadalajara. Y ese ramillete de directores masculinos encontramos a Irina Blancafort con su corto “Directoras”, que ganó el premio de Mejor Cortometraje en la edición 2019 del festival.



Tres cortos en la categoría Latinoamericana

“Huicholes del tabaco” de César Rodríguez, "La Mariachi” de Adán Ruiz y "Pendeja” de Sebastián Torres, todos de México, fueron los ganadores de Mejor Latinoamericano de las ediciones 2017, 2018 y 2019 respectivamente del Festival Internacional de Cortometrajes EL HERALDO. “Huicholes del tabaco” y "La Mariachi” son dos cortos documentales. El primero retrata el trabajo en el campo de la producción de tabaco y el segundo es sobre las cicatrices que deja en la familia la búsqueda del sueño americano.