Tardes de Cortos: Nueve historias de acción, drama y suspenso en el MIN

Tegucigalpa, Honduras.- El cortometraje “Directoras” de Irina Blancafort, que ganó la presea a Mejor Corto en la edición 2019 del Festival Internacional de Cortometrajes EL HERALDO, abre la exhibición de Tardes de Cortos este fin de semana en el Museo para la Identidad Nacional (MIN). El corto, con el que por primera vez en el festival una mujer se llevó el premio al Mejor Cortometraje, es el primero en la lista de una selección de piezas de la cinemateca del festival, que se exhibirán en el FILMIN en Tardes de Cortos EL HERALDO en dos funciones: sábado 11 de 3:00 a 4:00 pm. y domingo 12 de 2:00 a 3:00 pm.

"Directoras" narra la historia de tres actrices que están escribiendo un guion de cortometraje, ninguna de las tres ha encontrado su oportunidad. Llega su compañera de piso que termina de hacer un casting y comienza la discusión. En la lista encontramos además "El Encarguito" de Javier Suazo, una historia mordaz de ficción en la que se da seguimiento al sicario más letal, quien ha sido contratado para un nuevo "encargo", pero, cuando llega al lugar donde está su víctima, le espera una sorpresa. Producido por Diana Colindres, escrito y dirigido por Javier Suazo, "El Encarguito" fue selección oficial del Festival de Cortos de EL HERALDO en 2018.

La lista continúa con el cortometraje “Invisible” del director brasileño Filipe Ferreira, que narra la historia de un hombre invisible que cuenta su trayectoria vital y los motivos que lo alejaron de su familia. La selección de historias que verán las amantes del cine este fin se semana en el MIN se fortalece con “Reverie” del hondureño Andrés Irías que lleva al cinéfilo hasta Misisipi un diciembre de 1965 donde una fiesta navideña es el escenario del encuentro casual entre Darrell, un afroamericano, y Lily, una caucásica.

La historia de racismo y amor prohibido comienza a desarrrollarse cuando un miembro del Ku Klux Klan entra en la fiesta con una sola misión: matar a todos los presentes. Y continúa con otro cortometraje latinoamericano: “Hoy no se hace pastel de chucho” de Braulio Rodríguez de Venezuela, que fue selección oficial del festival en 2018.