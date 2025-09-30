Tardes de Cortos: Cine nacional en el MIN para disfrutar en el Morazánico

Tegucigalpa, Honduras.- El cine nacional continúa este sábado y domingo en el espacio Tardes de Cortos EL HERALDO en el Museo para la Identidad Nacional (MIN). La selección de cortos de esta semana es ideal para terminar el feriado morazánico con una actividad diferente que sin duda es un viaje por el cine nacional y latinoamericano. Asista este sábado de 3:00 a 4:00 de la tarde y el domingo del 2:00 a 3.00 de la tarde al espacio FILMIN del Museo para la Identidad Nacional (MIN) y disfrute de Tardes de Cortos EL HERALDO. La entrada es gratuita.

La propuesta de cortos nacionales inicia con el corto "Desayuno" de Diego de Carlo, que narra la historia de un muchacho que prepara el desayuno y habla en al cocina con su madre que falleció hace un tiempo. El drama está presente en esta historia de dolor y pérdida que fue selección oficial del festival de cortos de EL HERALDO en 2017.

En la lista está además conformada por “Entre luces y licor” de Johana R. Melgar, un drama psicológico que navega entre la ansiedad y el suicidio. Fue selección oficial del Festival Internacional de Cortometrajes EL HERALDO en 2017. También encontramos “Sentencia de muerte” de Dassaev Aguilar Moncada, que narra los peligros que enfrentan los hondureños en una sociedad plagada de violencia e inseguridad.

Y cierra la selección catracha con “El final” de Alejo Ini y Luis Cerna Mazier que narra la historia de Virginia, una escritora famosa que quiere escribir su nueva novela para cumplir su contrato con la editorial.

Mientras que, en la propuesta latinoamericana están: ”Dark Water”, un corto brasileño dirigido por Christian Schneider y Natalia Piva. El drama, que fue selección oficial en la edición 2018 del Festival de Cortos, se centra en la historia de Julia, una bailarina de 33 años que es violada y queda embarazada.