Estos son los ocho cortometrajes que podrá ver en el MIN este fin de semana

Ocho historias de cine corto de Honduras, México y Argentina se presentan este fin de semana en Tardes de Cortos EL HERALDO en el Museo para la Identidad Nacional

  • 08 de agosto de 2025 a las 15:22
Una escena del cortometraje “La Peste” de J. Jon, que fue selección oficial del Festival de Cortometrajes 2014.

 Foto: El Heraldo

Tegucigalpa, Honduras.- Drama, ficción, animación, comedia, suspenso y animación, este sábado y domingo en la cuarta semana de exhibición de Tardes de Cortos EL HERALDO, en el Museo para la Identidad Nacional (MIN).

La muestra de ocho cortometrajes, que conforman la cinemateca del Festival Internacional de Cortometrajes de EL HERALDO, está conformada por cortos de de Honduras, Argentina y México.

Risas, drama y animación en Tardes de Cortos EL HERALDO este fin de semana

En la exhibición de este fin de semana: sábado de 3:00 a 4:00 p.m. y domingo de 2:00 a 3:00 p.m. se incluyen cortometrajes como “Santitos” de Ángel Maldonado, ganador de Mejor Cortometraje en 2016 en el Festival de Cortometrajes EL HERALDO y, que además obtuvo entre otros los premios de Mejor dirección y Mejor actor para el escritor, actor, guionista y teatrista, Eduardo Bähr.

“Santitos” es la historia de un taxista que tras la muerte de su madre, busca de su padre al que no conoce y que lo abandonó. Sin embargo, en esa búsqueda se desarrolla una divertida comedia que al final deja una enorme lección.

Una escena del cortometraje “Santitos” en la que aparece el escritor, actor y teatrista, Eduardo Bahr (QEPD):

 (Foto: El Heraldo)

La lista confirmada de cortos

En lista los asistentes al espacio FILMIN del Museo para la Identidad Nacional encontrarán el corto “La Peste” de J. Jon, una historia de suspenso, que fue selección oficial del festival 2014.

Además, el corto experimental “Ezra Espera” de Michael Bendeck (2013) y “Muero por vos” de José Matheu, que obtuvo una Mención de Honor en el Festival Internacional de Cortometrajes EL HERALDO 2014 y Mejor finalista en la categoría de animación del Film Miami Fest 2015.

Ocho cortos para disfrutar este fin de semana en el MIN: esto debe saber

Y como no todo es suspenso y cine experimental, en la lista está además una historia de amor filial bien lograda del director hondureño Alejandro Oseguera: “El camino del amor”, que fue selección oficial del festival en 2012.

Y “Hola padre nice to meet you” de Daniela Cervantes, de la edición 2013 del festival, que narra la vida de una joven que debe llamar a su padre a quien no ve hace mucho tiempo para una tarea escolar.

El póster del cortometraje “Hola padre, nice too meet you” de Daniela Cervantes, que fue selección oficial en 2013.

 (Foto: El Heraldo)

Cortos latinoamericanos

Además de toda la apuesta de historias hondureñas, encontramos una propuesta de cortos latinoamericanos, entre ellos: “La Llorona” de la directora Adriana Ronquillo de México, que fue selección oficial del festival en 2019.

En la lista de este sábado está también el corto animado “Moravilla”, dirigido por el mexicano Rodrigo Garza y el cortometraje “Refuge” de Pamela de Macías, de Argentina, ambos de la edición 2017 del Festival de Cortometrajes EL HERALDO.

No se pierda la presentación de este sábado y domingo en el espacio FILMIN del Museo para la Identidad Nacional (MIN) y disfrute de una propuesta de cine latinoamericano a la carta. La entrada es gratuita.

