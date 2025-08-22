  1. Inicio
  2. · Entretenimiento

Una selección de cortometrajes para disfrutar el fin de semana en el MIN

Historias de suspenso, acción, drama, comedia y documental, de directores de Honduras, Perú, Argentina y Venezuela, este sábado y domingo en Tardes de Cortos EL HERALDO en el MIN

  • 22 de agosto de 2025 a las 11:56
Una selección de cortometrajes para disfrutar el fin de semana en el MIN

Ocho piezas de suspenso, drama. documental, animación y comedia negra, entre otros, este sábao y domingos en Tardes de Cortos EL HERALDO en el MIN.

 Foto: El Heraldo

Tegucigalpa, Honduras.- Una invasión de historias contadas en formato de cine corto, cierran las exhibiciones del mes en Tardes de Cortos EL HERALDO en el Museo para la Identidad Nacional (MIN), este sábado 23 y domingo 24 de agosto.

La selección de piezas, que forman parte de la cinemateca del Festival Internacional de Cortometrajes EL HERALDO, se presentan de manera gratuita este sábado 23 de 3:00 a 4:00 p.m. y domingo 24 de 2:00 a 3:00 p.m. en el FILMIN del Museo para la Identidad Nacional.

Ocho cortos para disfrutar este fin de semana en el MIN: esto debe saber

La lista la encabeza una historia de suspenso y drama psicológico denominado “La Noche Larga” de Diego Rivera de Honduras, selección oficial del festival en 2018 y que se agenció los premios de Mejor Fotografía y Mejor Diseño de Arte para Nancy Lobo.

Vaenquish, el cortometraje futurista de Carlos Mats que marcó su inicio en el mundo de la inteligencia artificial.

Vaenquish, el cortometraje futurista de Carlos Mats que marcó su inicio en el mundo de la inteligencia artificial.

 (Foto: El Heraldo)

En la propuesta cinematográfica de este fin de semana está una pieza de cine documental del director Josué Orellana: “Zopilotes del nuevo mundo”, que fue selección oficial en 2017 y le valió el premio de Nuevos Directores.

Además de “Rarezas” (2016) de Luis Emilio Cerna, de Honduras, que retrata la historia de hombre que toma fotografías post mortem y que es buscado por una mujer que le pide que haga un trabajo inusual.

Cine de acción, animación, drama y documental, este fin de semana en el MIN

En la lista está una pieza de ciencia ficción de enorme impacto visual: Vaenquish, dirigida por el hondureño Carlos Mats, que se llevó los premios de Mejor edición y Mejor cinematografía de la edición 2016 del festival de cortos de EL HERALDO.

El cortometraje de comedia oscura de Michael Baruch Pacheco, será sin duda la cereza en el pastel de la exhibición de este fin de semana.

El cortometraje de comedia oscura de Michael Baruch Pacheco, será sin duda la cereza en el pastel de la exhibición de este fin de semana.

 (Foto: El Heraldo)

Del suspenso y las visiones futuristas, los cinéfilos pasarán a reventarse de la risa con una genial pieza de comedia oscura: “Que todo te salga bien”, un corto de Michael Baruch Pacheco, que retrata la historia de un joven llamado Alex, que tiene problemas muy peculiares. Y su mejor amigo decide ayudarlo...

Selección latinoamericana

Si los cortos de Honduras no son suficientes, la selección de hostorias de este find de semana reúne historias como “Mamá” de Marianel Escobar de Venezuela.

Cortos EL HERALDO: Suspenso y acción en nueve piezas de cine en el MIN

Además del corto animado “Esta lana es mía”, dirigido por el director argentino Duilio Gatti, que es la historia de una pequeña oveja que rescata la lana que le fue quitada por su ama y ella misma la procesa.

Y “Vocatio” de Juan Torres Tapia de Perú, que narra la historia de dos mujeres vestidas de monjas que asaltan la cafetería donde llegaron a consumir alimentos, ante la sorpresa de los clientes.

No se pierda este fin de semana Tardes de Cortos EL HERALDO en el FILMIN del Museo para la Identidad Nacional. La entrada es gratuita.

Únete a nuestro canal de WhatsApp

Infórmate sobre las noticias más destacadas de Honduras y el mundo.
Redacción web
Redacción

Staff de EL HERALDO, medio de comunicación hondureño fundado en 1979.

Ver más
Te gustó este artículo, compártelo
Últimas Noticias