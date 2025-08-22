Una selección de cortometrajes para disfrutar el fin de semana en el MIN

Tegucigalpa, Honduras.- Una invasión de historias contadas en formato de cine corto, cierran las exhibiciones del mes en Tardes de Cortos EL HERALDO en el Museo para la Identidad Nacional (MIN), este sábado 23 y domingo 24 de agosto. La selección de piezas, que forman parte de la cinemateca del Festival Internacional de Cortometrajes EL HERALDO, se presentan de manera gratuita este sábado 23 de 3:00 a 4:00 p.m. y domingo 24 de 2:00 a 3:00 p.m. en el FILMIN del Museo para la Identidad Nacional.

La lista la encabeza una historia de suspenso y drama psicológico denominado “La Noche Larga” de Diego Rivera de Honduras, selección oficial del festival en 2018 y que se agenció los premios de Mejor Fotografía y Mejor Diseño de Arte para Nancy Lobo.

En la propuesta cinematográfica de este fin de semana está una pieza de cine documental del director Josué Orellana: "Zopilotes del nuevo mundo", que fue selección oficial en 2017 y le valió el premio de Nuevos Directores. Además de "Rarezas" (2016) de Luis Emilio Cerna, de Honduras, que retrata la historia de hombre que toma fotografías post mortem y que es buscado por una mujer que le pide que haga un trabajo inusual.

En la lista está una pieza de ciencia ficción de enorme impacto visual: Vaenquish, dirigida por el hondureño Carlos Mats, que se llevó los premios de Mejor edición y Mejor cinematografía de la edición 2016 del festival de cortos de EL HERALDO.

Del suspenso y las visiones futuristas, los cinéfilos pasarán a reventarse de la risa con una genial pieza de comedia oscura: “Que todo te salga bien”, un corto de Michael Baruch Pacheco, que retrata la historia de un joven llamado Alex, que tiene problemas muy peculiares. Y su mejor amigo decide ayudarlo...

Selección latinoamericana

Si los cortos de Honduras no son suficientes, la selección de hostorias de este find de semana reúne historias como “Mamá” de Marianel Escobar de Venezuela.