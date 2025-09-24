  1. Inicio
Tardes de Cortos: Historias de Honduras, Brasil y Argentina en el MIN

Una selección de nueve cortometrajes para cerrar septiembre este fin de semana en Tardes de Cortos EL HERALDO en el Museo para la Identidad Nacional (MIN)

El póster del cortometraje “Incógnita”, dirigido por Josué Medina, Manlio Molina y Fabricio Banegas.

 Foto: El Heraldo

Tegucigalpa, Honduras.- Una montaña rusa de emociones para vivir el cine independiente este sábado y domingo en Tardes de Cortos EL HERALDO en el Museo para la Identidad Nacional (MIN).

La selección de cortometrajes que incluye historias de drama, cine experimental y suspenso, se presentan este sábado de 3:00 a 4:00 de la tarde y el domingo de 2:00 a 3:00 de la tarde en el espacio FILMIN.

Cortos EL HERALDO: Ocho historias para contar este fin de semana en el MIN

Nueve cortos de Honduras, Brasil y Argentina, de la cinemateca del Festival Internacional de Cortometrajes EL HERALDO, están listos para que los amantes del séptimo de arte disfruten de dos tardes inolvidables.

Una escena del cortometraje hondureño “Incógnita”, un drama de suspenso.

 (Foto: El Heraldo)

La propuesta de cine a la carta

La lista de cortometrajes la encabeza “Incógnita” dirigido por Josué Medina, Manlio Molina y Fabricio Banegas de Honduras; un drama lleno de suspenso y revelaciones que retrata a dos personajes, una cena y un hecho que marcará la vida de ambos.

Este corto fue selección oficial del Festival Internacional de Cortometrajes de EL HERALDO en la edición de 2018.

En la lista variada y diversa de las historias de realizadores hondureños están además “A través de tus ojos”, una historia real de cómo muchos seres humanos tratan a sus mascotas.

Invasión de cine corto para cerrar agosto este fin de semana en el MIN

El corto de Luis E. Zúniga y David Molina sin duda emociona hasta las lágrimas. La historia que fue selección oficial del Festival en 2012 cuenta la historia de un perro que después de innumerables alegrías y amor es desechado por una familia.

Seguido de “La Morsa” de los directores: Aeden O’Connor y Juan Sebastián Durón. Una historia de suspenso y terror donde una niña parece estar en un sueño, pero pronto descubre que es una pesadilla.

”Corazón en llamas” de Jorge Vindel es la historia de un bombero que da la vida por otros pero no puede salvar a su propia hija.

 (Foto: El Heraldo)

Pasando por el drama “Corazón en llamas” de Jorge Vindel, que retrata a un bombero que ama a su institución y está dispuesto a dar su vida por salvar la de otros perdió a su hija el día que salvó la vida de otra niña.

Hasta el corto documental “Lo que el arte significa para mi” dirigido por Ian G. Díaz y Antonio Torres Z, selección oficial del festival en 2016 y que cuenta una visión al mundo de los telares lencas del occidente de Honduras y su misticismo.

Impactantes historias forman la selección del festival en 2018

Y a descubrir la maravillosa diversidad del cine latinoamericano con cortos como “Ernestina” de Vanessa Menali de Argentina, “El juego” de Agustín Abeijón“ de Argentina, “A mother of Monsters” de Julia Zanin de Brasil e “Invisible” de Édnei Pedroso, de Brasil.

No se pierda este sábado y domingo, último fin de semana de septiembre de Tardes de Cortos EL HERALDO en el espacio FILMIN del Museo para la Identidad Nacional (MIN). La entrada es gratuita.

