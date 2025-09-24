Tardes de Cortos: Historias de Honduras, Brasil y Argentina en el MIN

Tegucigalpa, Honduras.- Una montaña rusa de emociones para vivir el cine independiente este sábado y domingo en Tardes de Cortos EL HERALDO en el Museo para la Identidad Nacional (MIN). La selección de cortometrajes que incluye historias de drama, cine experimental y suspenso, se presentan este sábado de 3:00 a 4:00 de la tarde y el domingo de 2:00 a 3:00 de la tarde en el espacio FILMIN.

Nueve cortos de Honduras, Brasil y Argentina, de la cinemateca del Festival Internacional de Cortometrajes EL HERALDO, están listos para que los amantes del séptimo de arte disfruten de dos tardes inolvidables.

La propuesta de cine a la carta

La lista de cortometrajes la encabeza “Incógnita” dirigido por Josué Medina, Manlio Molina y Fabricio Banegas de Honduras; un drama lleno de suspenso y revelaciones que retrata a dos personajes, una cena y un hecho que marcará la vida de ambos. Este corto fue selección oficial del Festival Internacional de Cortometrajes de EL HERALDO en la edición de 2018. Boletín de noticias Recibirás diariamente las noticias nacionales e internacionales más destacadas del día. En la lista variada y diversa de las historias de realizadores hondureños están además “A través de tus ojos”, una historia real de cómo muchos seres humanos tratan a sus mascotas.

El corto de Luis E. Zúniga y David Molina sin duda emociona hasta las lágrimas. La historia que fue selección oficial del Festival en 2012 cuenta la historia de un perro que después de innumerables alegrías y amor es desechado por una familia. Seguido de “La Morsa” de los directores: Aeden O’Connor y Juan Sebastián Durón. Una historia de suspenso y terror donde una niña parece estar en un sueño, pero pronto descubre que es una pesadilla.

Pasando por el drama “Corazón en llamas” de Jorge Vindel, que retrata a un bombero que ama a su institución y está dispuesto a dar su vida por salvar la de otros perdió a su hija el día que salvó la vida de otra niña. Hasta el corto documental “Lo que el arte significa para mi” dirigido por Ian G. Díaz y Antonio Torres Z, selección oficial del festival en 2016 y que cuenta una visión al mundo de los telares lencas del occidente de Honduras y su misticismo.