Tardes de Cortos: Estas son las historias para ver en el MIN este sábado

“La magia del póker” de Francisco Galeano, un cortometraje hondureño que fue selección oficial del Festival de Cortometrajes de EL HERALDO en 2015.
El corto de Galeano es la historia de un mago callejero que se mete en una partida de póker con tiburones para ganar dinero para irse de vacaciones a Roatán.
El corto documental "Tendiendo pescado", fruto de Acampadoc, dirigido por Harry Oglivie (Panamá), Pedro Omaña (Venezuela) y José Barquero (Costa Rica).
Dirigido por Laura Bermúdez, el corto Bailando por la ciudad es la historia de la bailarina Nejla Yatkin llega a Honduras para apropiarse de los espacios públicos con un performance de danza.
"Angelitos en la tierra" del director José A López retrata como un grupo de voluntarios se comprometen a mejorar la calidad de vida de los bebés de la sala de maternidad del Hospital Materno Infantil.
El cortometraje "Al caer el sol" de la directora argentina Eliana Digiovani, fue selección oficial del Festival de Cortos de EL HERALDO en 2019.
El corto retrata la historia de una joven cautiva en un cuartucho, transita su rutina diaria hasta el atardecer cuando la llaman a trabajar. En simultáneo una mujer desahuciada, se sienta a esperar su desenlace.
El cortometraje "Moebius" dirigido por Antonio Torres e Ian G. Díaz de Honduras, fue selección oficial del Festival Internacional de Cortometrajes EL HERALDO en 2015.
"The Silver boys" ( Los Chicos Plateados) dirigida por el guatemalteco Jared Salazar, es un micro documental sobre un grupo de jóvenes de la calle que se las ingenian para sobrevivir en Ciudad Guatemala.
El corto, cuya fotografía es de Jared Salazar y Kevin Cuevas, muestra como estos chicos se pintan la cara y el cuerpo con pintura metálica para no ser invisibles.
"El Duende", un cortometraje de Francisco Méndez, Honduras. Retrata la historia del personaje rural que forma parte de los cuentos y leyendas del país. Fue selección oficial del festival en 2015.
"Morena", un corto documental del hondureño Víctor Águila, que cuenta la historia de una mujer atrapada en el trabajo sexual desde que era apenas una niña.