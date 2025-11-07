Animación y drama: Estos son los cortos para ver este sábado en el MIN

"Ian" del argentino Abel Goldfart. un corto animado que está basado en la historia de un niño que quiere llegar al mundo con un mensaje de amor.
Con la ayuda de Sheila, su mamá, lograron transformar el dolor en acción para derribar las barreras del aislamiento que muchas veces sufren las personas con discapacidad.
“Ian” fue selección oficial del Festival en 2019. Comenzó su viaje en el Festival de Cine de Cannes, ha ganado tres premios a la Mejor Animación y al Mejor Cortometraje, y fue seleccionado en más de veinte festivales.
El corto "Historia acústica europea" de Moisés Sánchez retrata la vida de Franco un pintor y compositor musical y su pareja Alondra integrante de un cuarteto de cuerda, un amor que será sacudido por un suceso.
El cortometraje está inspirado en una de las realidades que vive Europa, los ataques terroristas y la emigración del pueblo Sirio por la guerra.
Filmado en España que tiene como protagonistas a Jaume Gimeno y Mara Ponce Ballester con la participación especial del Cuarteto de Cuerda Valencia y la pianista Marta Belenguer.
"El Regalo", el cortometraje dirigido por el realizador hondureño Fabricio Banegas, selección oficial del Festival Internacional de Cortometrajes en 2016.
"El Regalo" es la historia de Ale, un joven de 25 años, está a punto de proponerle matrimonio a su novia Ana, cuando un error cambia su situación.
El cortometraje documental "Tierra vida" del hondureño Francisco Galeano fue selección oficial del Festival de Cortos de EL HERALDO en 2018.
El corto retrata historia de Honduras al natural, que nació en la intemperie de la naturaleza salvaje, forjó su belleza durante millones de años y hoy tiene un sueño: un mejor porvenir.
El corto de Francisco Galeano que dura apenas 3:47 minutos posee una impresionante belleza escénica que muestra al país al natural en su máxima expresión.
"Migrante" de los directores argentinos Ezequiel Dalinger, Daniel Iezzi, es un cortometraje colaborativo animado con un poderoso mensaje a favor de la migración, construido sobre testimonios reales.
En el cortometraje "Migrante" está representada la diversidad cultural latinoamericana por medio de la heterogeneidad de propuestas, convirtiendo al trabajo en un verdadero mosaico animado.
El corto documental "Ríos verdes", selección oficial del festival en 2016, echa un vistazo a una de las áreas biológicas que alimenta uno de los ríos más caudalosos de la región.
Desde los paisajes llenos de colores y sonidos naturales hasta el proceso de construcción de una represa hidroeléctrica, donde las máquinas destruyen el bosque para sustituirlo por cemento.
"La Llorona", un cortometraje de Adriana Ronquillo de México. El corto de animación nace como un símbolo para incitar a la reflexión, sensibilizar y comunicar la problemática de los feminicidios.
"Manito" de Diego Wong de Bolivia, es una historia inspirada en hechos reales, suscitada en un pequeño pueblo alejado en el que un joven debe vivir con trágicos recuerdos de su infancia que lo agobian.
El corto documental del hondureño Josué Orellana retrata como la basura se está convirtiendo en un problema insostenible para la ciudad de Tegucigalpa.