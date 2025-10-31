Ocho cortometrajes hondureños para ver en Día de Difuntos en el MIN

"Ezra espera", el corto experimental del director Michael Bendeck, fue selección oficial del Festival Internacional de Cortometrajes EL HERALDO 2013.
El cortometraje "Spanto" dirigido por Jerry Peñalba y protagonizado por el desaparecido actor y periodista Glen Blackburn, fue selección oficial 2014 y le valió el premio a Mejor actor a Blackburn.
"Spanto", cuyo guion es de Néstor Irías, retrata la historia de un periodista y su compañero camarógrafo que van en busca de espíritus a una casa, encontrándose con varias sorpresas.
"Rarezas", un corto dirigido por Luis Emilio Cerna que narra como una noche un hombre que toma fotografías post mortem es buscado por una mujer que necesita que haga un trabajo inusual.
"Rarezas", que fue selección oficial del Festival Internacional de Cortometrajes EL HERALDO 2016, es una pieza sobre almas en pena.
El cortometraje "Peregrino", de la selección 2018, retrata como a diario nos criticamos, pasamos inconformes con nuestras vidas y eso que tanto odiamos es lo que la muerte más anhela.
El corto, dirigido por Raquel Melgar, se ubica en la categoría de drama, sin embargo la trama que navega enter la luz y la oscuridad, lo convierte en una pieza clave para ver en Día de Difuntos.
“La Peste” de J. Jon, una historia de suspenso, que fue selección oficial del festival 2014. Sus personajes oscuros y su trama llevan al cinéfilo por caminos inimaginados.
Con la actuación de Donna Rivera, "La Peste" es la historia de una madre que hace lo necesario para salvar a su hijo, en medio de una pandemia que lo arrasa todo.
“La morsa”, dirigida por Aeden O’Connor y Juan Sebastián Durón, es una historia de suspenso en la que una niña parece estar en un sueño, pero pronto descubre que es una pesadilla.
"El Coco" de César J. Turcios trae a valor presente la historia que contaban las abuelas en los pueblos sobre un personaje que se llevaba a los niños que no se querían ir a dormir.
El cortometraje "El Coco" mezcla el suspenso con el drama, navegando entre la animación y la actuación de un solo personaje que ve como todos sus miedos están debajo de su cama.
El corto "La cadena" de Tomás Chi, fue selección oficial del Festival de Cortos de 2017. Y es una historia de terror y suspenso sobre un hombre que asesina a su pareja y lo delata un objeto suyo.
"Zombie Real Play" es un cortometraje comayagüense, selección oficial del festival de cortometrajes de El Heraldo 2014 dirigido por Luis Felipe Bustillo.