Investigan a hombre por supuestamente incinerar el cuerpo de su esposa en un zoológico

Tokio.- La Policía japonesa ha intensificado la investigación en torno a la desaparición de una mujer, después de que su marido confesara haberse deshecho del cadáver en el incinerador del zoo donde trabajaba, afirmaron este miércoles medios de comunicación locales.

El popular zoológico de Asahiyama, en la prefectura norteña de Hokkaido, debía abrir sus puertas este miércoles coincidiendo con el periodo de vacaciones conocido en Japón como "semana dorada". El alcalde de la ciudad de Asahikawa, Hirosuke Imazu, reveló sin embargo la "difícil decisión" de posponer la apertura mientras la Policía busca el cadáver.

El zoológico permanecerá cerrado al menos hasta el viernes, dijo ayer Imazu en una rueda de prensa, según el diario Asahi. "Mientras colaboramos completamente con la investigación, tomará tiempo para prepararnos a recibir visitantes", dijo.