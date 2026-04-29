Matan a un pastor y secuestran a cuarenta feligreses tras ataque en una iglesia de Nigeria

Lagos.- Un pastor murió y cuarenta feligreses fueron secuestrados en un ataque de hombres armados perpetrado la pasada noche contra una iglesia del estado de Ekiti, en el suroeste de Nigeria, confirmaron a EFE fuentes de la parroquia y las autoridades. Las víctimas asistían a un servicio religioso en la Iglesia Apostólica de Cristo en el área de gobierno local de Ilejemeje, donde irrumpieron individuos armados alrededor de las 20:30 hora local (19:30 GMT) del martes. "Estábamos celebrando nuestro programa especial (...) cuando de repente escuchamos disparos de los atacantes", declaró a EFE por teléfono una fuente de la iglesia bajo condición de anonimato por motivos de seguridad.

"La congregación se dispersó abruptamente y todos corrieron en diferentes direcciones para encontrar una vía de escape. Desafortunadamente, el pastor fue asesinado y los hombres armados se llevaron a muchos feligreses, al menos cuarenta", explicó. La fuente añadió que, hasta el momento, no han recibido "noticias de los secuestradores y los cautivos". El presidente del gobierno local de Ilejemeje, Pius Alaba, confirmó el ataque y el asesinato del pastor, pero no precisó el número de feligreses secuestrados. "Sí, atacaron la iglesia y mataron al pastor. También secuestraron a muchos feligreses. Desconozco el número exacto", indicó a EFE Alaba por teléfono. "Hemos recuperado el cuerpo del pastor y lo hemos depositado en la morgue", agregó el presidente. El portavoz de la policía del estado de Ekiti, Sunday Abutu, también confirmó el ataque, sin concretar el número de secuestrados.