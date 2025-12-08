No es el lanzamiento de la candidatura de JOH, es una imagen de él en libertad

Tegucigalpa, Honduras.- Circula en redes sociales una imagen del expresidente Juan Orlando Hernández, vestido con traje oscuro y camisa blanca, acompañada de una afirmación que asegura que ha presentado su candidatura presidencial para el período 2030-2034. Sin embargo, es falso. La imagen del exmandatario utilizada para difundir la desinformación corresponde a su primer mensaje tras recibir el indulto del entonces presidente de Estados Unidos, Donald Trump. Además, hasta ahora no hay confirmación oficial ni declaraciones públicas que respalden esa versión. "JUAN ORLANDO HERNANDEZ LANZARA SU CANDIDATURA PRESIDENCIAL 2030 - 2034", dice literalmente una publicación de TikTok, compartida más de 900 veces desde el 6 de diciembre del 2025.

El expresidente de Honduras Juan Orlando Hernández recuperó su libertad tras permanecer más de tres años en una prisión de Estados Unidos. Según los registros del Federal Bureau of Prisons (BOP), Hernández fue liberado el 1 de diciembre de 2025, luego de que el expresidente estadounidense Donald Trump le concediera un indulto presidencial el pasado 28 de noviembre. El exmandatario fue condenado en junio de 2024 a 45 años tras haber sido declarado culpable en un tribunal de Nueva York por conspiración para importar cocaína a Estados Unidos y uso de armas de fuego.

Imagen tras su liberación

Una búsqueda en Google Lens del contenido viral condujo a un video publicado por Hernández en su cuenta de TikTok. La secuencia, que fue subida el 3 de diciembre, tiene una duración de 10 minutos con 49 segundos. En el video, Hernández agradece a Dios y al expresidente Donald Trump por su liberación.

@juanorlandoha Mi primer mensaje en libertad para Honduras y para el mundo. Gracias a Dios! Mi gratitud al Presidente @President Donald J Trump, a mi familia, a mis amigos y al noble pueblo hondureño por su apoyo inquebrantable. Hoy tengo la bendición de dirigirme a ustedes en libertad. Díganle Al Mundo Que Soy Inocente. #DAMQSI ¡Dios bendiga a Honduras! ¡Dios bendiga a los Estados Unidos de América! #Honduras #JuanOrlandoHernandez @Ana García de Hernández @Daniela Hernández @Isabela Hernández ♬ original sound - user77303441282

Sin embargo, en ningún momento menciona una presunta candidatura presidencial para el período 2030-2034, pese a lo que afirman usuarios en redes sociales.

No hay lanzamiento