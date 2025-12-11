¿Qué dice el pronunciamiento íntegro de la comisión permanente del Congreso sobre las elecciones?

La comisión permanente del Legislativo también cuestiona el funcionamiento del Sistema de Transmisión de Resultados Electorales Preliminares (TREP), así como la eliminación de la verificación biométrica aprobada por mayoría en el Consejo Nacional Electoral (CNE). A juicio de la comisión permanente, estas decisiones facilitaron la manipulación de actas y votos, afectando la integridad del proceso y derivando en lo que califican como un resultado “nulo de pleno derecho”.

La Comisión asegura que dichos mensajes representaron presiones, amenazas y condicionamientos económicos que alteraron el libre ejercicio del sufragio, configurándose como una injerencia sin precedentes en la historia democrática del país.

En el comunicado, el Congreso acusa directamente al presidente de Estados Unidos, Donald Trump, de intervenir en la voluntad popular hondureña mediante declaraciones públicas realizadas días antes de las elecciones, en las que instaba a votar uno de los candidatos y en las que anunció un indulto para el expresidente de Honduras, Juan Orlando Hernández , quien fue condenado a 45 años de cárcel en Estados Unidos por sus actividades con el narcotráfico.

El documento sostiene que el proceso fue afectado tanto por estructuras del crimen organizado como por decisiones administrativas que modificaron reglas esenciales del sistema de votación.

Tegucigalpa, Honduras.- La comisión permanente del Congreso Nacional emitió este miércoles un pronunciamiento en el que denuncia la existencia de un “golpe electoral en curso”, señalando acciones internas y externas que, según afirma, habrían vulnerado la transparencia y legitimidad de las recientes elecciones en Honduras.

Finalmente, el Congreso solicita a las misiones de observación electoral nacionales e internacionales un análisis exhaustivo de los hechos denunciados y reafirma que Honduras no aceptará presiones externas ni intromisiones que busquen alterar la voluntad popular.

CONGRESO NACIONAL DE LA REPÚBLICA DE HONDURAS

COMUNICADO OFICIAL

La Comisión Permanente del Congreso Nacional de la República de Honduras, en cumplimiento de sus atribuciones constitucionales y en resguardo de la voluntad soberana del pueblo hondureño, COMUNICA:

1. Denunciamos la existencia de un golpe Electoral en curso, materializado mediante acciones coordinadas que afectaron gravemente la integridad, transparencia y legitimidad del proceso electoral celebrado en el país.

2. Condenamos de manera absoluta la injerencia del presidente de los Estados Unidos, Donald Trump, quien, mediante declaraciones públicas realizadas a 72 horas de las elecciones (30 de noviembre), amenazó y coaccionó a los ciudadanos hondureños, alterando el libre ejercicio del sufragio.

Las publicaciones emitidas (26 y 28 de noviembre) constituyen una injerencia inadmisible, una amenaza directa al pueblo hondureño y una violación flagrante de los principios democráticos y del derecho internacional para influir en el voto mediante presiones, desinformación y condicionamientos económicos. Así como también ofrecer un indulto político a un narcotraficante condenado como moneda de cambio electoral, esto representa un acto de coerción sin precedentes contra la soberanía de un país en el mundo. Se trata de nuestra dignidad y autodeterminación, como también del derecho internacional, como lo establece la Carta de la Organización de los Estados Americanos con absoluta claridad de que “ningún Estado o grupo de Estados tiene derecho de intervenir, directa o indirectamente, y sea cual fuere el motivo, en los asuntos internos o externos de cualquier otro Estado”.

Condenamos categóricamente estas publicaciones con las que manipularon el proceso electoral hondureño, intimidando a los electores y atemorizándolos con el no envío de más remesas y más aún dejando en libertad a quien causó un profundo daño a

sus propios electores y contribuyentes que consumieron las toneladas de Cocaína enviadas por este, dejando muerte y familias destruidas.

3. El Congreso Nacional no validará un proceso manchado por presiones internas de estructuras del crimen organizado vinculadas al narcotráfico, maras como MS-13, 18, entre otras, y mucho menos las presiones externas y por la vulneración directa de la libertad de los electores.

4. Denunciamos el Sistema de Transmisión de Resultados Electorales Preliminares (TREP) que no funcionó conforme a lo establecido, que coincide con los audios presentados como prueba en la denuncia actualmente en proceso ante el Ministerio Público.

5. Reiteramos que Honduras no aceptará injerencias extranjeras de ningún tipo, y mucho menos aquellas que pretendan imponerse sobre la voluntad popular y modificar el resultado natural de las urnas.

6. Afirmamos que un pueblo sometido a amenazas no vota con libertad, por lo que las elecciones realizadas en tales condiciones carecen de plena validez democrática y jurídica.

7. Solicitamos a las misiones de observación electoral nacionales e internacionales que incluyan en sus informes finales un análisis detallado de los hechos ocurridos, especialmente las amenazas externas e internas, las fallas del TREP y las decisiones administrativas que afectaron la verificación biométrica del voto.

8. Advertimos que la eliminación o alteración del sistema biométrico —mecanismo esencial para garantizar que el número de votantes coincida con las actas de cada Junta Receptora de Votos— constituye una alteración directa de las reglas del proceso, afectando su legalidad y transparencia.

9. Las Consejeras Ana Paola Hall García y Cossette López Osorio del Consejo Nacional Electoral (CNE), por mayoría de votos (en la Certificación 2826-2025 del CNE), aprobaron reformar la obligatoriedad y los efectos de las reglas de validación del uso y/o verificación biométrica. Eliminando la obligatoriedad que ordena el artículo 263 de la Ley Electoral, socavando o destruyendo con ello su propósito; volviéndolo referencial, optativa, inútil, desconociendo o desnaturalizando la validación obligatoria que establece la Ley Electoral para el uso obligatorio del dispositivo electrónico o biométrico. Al eliminar el uso del biométrico en las Juntas Receptoras de Votos, contaminaron las actas y con ello el TREP, produciendo fraude en las elecciones al permitir que los partidos políticos puedan manipular e infiltrar las actas y votos. Razón por la que el proceso perdió toda credibilidad, tornándose nulo de pleno derecho y fraudulento. Esto no solo es un delito electoral, sino que también constituye una usurpación o suplantación del Congreso Nacional, ya que este Poder del Estado es el único que tiene la facultad de crear, reformar, e interpretar las leyes de Honduras, entre ellas la Ley Electoral.

La Comisión Permanente defenderá la Constitución, la soberanía y la voluntad democrática del pueblo hondureño frente a cualquier intento de manipulación o intervención externa.

Dado en la ciudad de Tegucigalpa, M.D.C., a los diez días del mes de diciembre del año dos mil veinticinco.

COMISIÓN PERMANENTE CONGRESO NACIONAL DE LA REPÚBLICA DE HONDURAS