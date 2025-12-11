Luis Palma y Lech Poznan empatan contra el Mainz y se alejan del top 8

Tegucigalpa, Honduras.- El Lech Poznań, equipo del hondureño Luis Palma, no pudo sacar los tres puntos en casa ante el Mainz 05 en el duelo correspondiente a la quinta jornada de la UEFA Conference League, el tercer torneo más importante de Europa a nivel de clubes. Un gol de Sota Kawasaki al minuto 28 puso en ventaja a los visitantes, pero el conjunto polaco puso todo igualado al 41' con un penal que fue convertido por Mikael Ishak, repartiéndose un punto cada uno tras finalizar el partido empatado.

El Lech Poznań de Luis Palma se quedó con siete puntos en la vigésima posición, mientras que su rival, el Mainz 05, está en la octava plaza con 10 unidades. Hasta el momento, el equipo del hondureño tendría que jugar un repechaje para clasificar a la siguiente ronda.