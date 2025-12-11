  1. Inicio
Luis Palma y Lech Poznan empatan contra el Mainz y se alejan del top 8

El Lech Poznań empató en su estadio frente al Mainz en la Jornada 5 de la Conference League. Luis Palma fue sustituido en el minuto 67 del encuentro

  • Actualizado: 11 de diciembre de 2025 a las 16:30
Luis Palma y Lech Poznan empatan contra el Mainz y se alejan del top 8

El equipo polaco peligra la clasificación a la siguiente fase al posicionarse en el lugar 21 de la tabla.

 Foto: Lech Poznan

Tegucigalpa, Honduras.- El Lech Poznań, equipo del hondureño Luis Palma, no pudo sacar los tres puntos en casa ante el Mainz 05 en el duelo correspondiente a la quinta jornada de la UEFA Conference League, el tercer torneo más importante de Europa a nivel de clubes.

Un gol de Sota Kawasaki al minuto 28 puso en ventaja a los visitantes, pero el conjunto polaco puso todo igualado al 41' con un penal que fue convertido por Mikael Ishak, repartiéndose un punto cada uno tras finalizar el partido empatado.

Kervin Arriaga la pasa mal en España: Levante volvió a caer y se hunde en la tabla de LaLiga

El Lech Poznań de Luis Palma se quedó con siete puntos en la vigésima posición, mientras que su rival, el Mainz 05, está en la octava plaza con 10 unidades.

Hasta el momento, el equipo del hondureño tendría que jugar un repechaje para clasificar a la siguiente ronda.

Real Madrid en caída libre, apoyo a Xabi Alonso y hondureño en el Bernabéu

En la cima de la tabla de posiciones se encuentra el Racing Club de Estrasburgo con 13 puntos; en la segunda plaza se ubica el FK Shajtar Donetsk con 12, y Raków Częstochowa es tercero con 11 luego de cinco jornadas disputadas en la Conference League.

El próximo rival del Lech Poznań en el torneo europeo es el Sportovní Klub Sigma Olomouc, que actualmente está en la vigesimosegunda posición con siete puntos.

El equipo de Luis Palma no puede fallar porque es un rival directo en la clasificación y podría quedarse incluso fuera del repechaje.

