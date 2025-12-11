Selecciones se niegan a jugar partido del Mundial 2026 por insólito motivo: Trump lo sabe

En el Mundial de 2022 en Qatar, donde la homosexualidad es ilegal, los enfrentamientos culturales entre el país anfitrión y los equipos y aficionados visitantes fueron un tema importante. En ocasiones, la FIFA se puso del lado de Qatar: siete equipos europeos, incluida Bélgica, habían planeado que sus capitanes llevaran brazaletes arcoíris durante la Copa, pero finalmente se retractaron, alegando que la FIFA los había amenazado con tarjetas amarillas. Algunos aficionados y un periodista denunciaron que se les pidió que se quitaran la ropa arcoíris antes de entrar a los estadios. La FIFA tardó en reaccionar .