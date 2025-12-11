¿Por qué mataron al futbolista Arnold Peralta y qué se sabe de sus asesinos?

El fútbol hondureño se vistió de luto tras el asesinato del futbolista Arnold Peralta, quien contaba con apenas 26 años cuando fue víctima de aquel crimen en La Ceiba el 10 de diciembre de 2015. Este es el recorrido que ha tenido el caso a lo largo de esta década.
El crimen ocurrió a las afueras de un centro comercial en La Ceiba, donde el futbolista de 26 años y seleccionado nacional perdió la vida en la tarde del 10 de diciembre de 2015.
Testigos que acompañaban a Peralta indicaron que este se disponía a bajarse de su vehículo cuando un individuo en motocicleta se aproximó y le disparó a corta distancia.
Arnold Peralta, quien vistió la camiseta del Glasgow Rangers en Escocia, representó a Honduras en los Juegos Olímpicos de Londres 2012 y una lesión le impidió participar en la Copa Mundial de Brasil 2014.
En ese momento, Arnold Peralta era futbolista del Olimpia y, tras la eliminación del equipo en el torneo local, se encontraba disfrutando de un período de descanso en su ciudad natal.
Informes indicaron que Peralta sufrió alrededor de 18 disparos, la mayoría dirigidos a la zona superior de su cuerpo, con énfasis en cabeza y pecho.
El video evidencia la llegada del homicida al parqueo, vestido con short y camisa clara. Un cómplice lo esperaba en una motocicleta, bajó de ella y luego se observa cuando regresa a subir. El asesinato se completó en solo dos minutos, tiempo que abarca la grabación.
Los investigadores fueron claros en ese momento: "Según avanzó la investigación, se descartaron el robo y la extorsión. El único móvil que manejamos como causa de la muerte del jugador es de tipo pasional", declaró uno de los agentes a Diario La Prensa.
Infografía del crimen contra Arnold Peralta en La Ceiba. El agresor sustrajo la cadena y pulsera de oro que llevaba la víctima. (Imagen: Diario La Prensa).
Los investigadores informaron que se descartaron tanto la extorsión como las amenazas de muerte, dando mayor fuerza al móvil pasional. "Vinculamos el caso con el asesinato de una joven de Elixir, Sabá, Colón", señaló el investigador. Andrea Paiz Ochoa fue secuestrada y asesinada el mismo día que Arnold Peralta, aunque su cuerpo fue hallado al día siguiente en la aldea San Francisco, Olanchito, Yoro.
Tras el asesinato del exseleccionado nacional, la Policía Nacional logró la captura de siete sospechosos vinculados al crimen a principios de marzo de 2017.
A inicios de 2019, la Corte Suprema de Justicia, mediante la Sala II del Tribunal de Sentencia, absolvió a los acusados por el atentado contra el exfutbolista Arnold Peralta debido a la insuficiencia de pruebas para responsabilizarlos.
José Rafael Sosa Méndez fue detenido en Honduras el 6 de marzo de 2017 por los delitos de asociación ilícita y portación ilegal de arma, aunque solo se le mantuvo preso por esta última acusación. Durante su arresto, fue señalado como presunto autor intelectual del asesinato de Peralta.
José Rafael Sosa Méndez, vinculado al homicidio del futbolista Arnold Peralta, fue extraditado a Estados Unidos el 4 de marzo de 2025 y en julio se declaró culpable por cargos de narcotráfico.
De acuerdo con informes policiales, Sosa Méndez integró "La Banda de Rafa" y fue identificado como cerebro detrás de la muerte de Peralta y otros crímenes en La Ceiba, sin que finalmente enfrentara juicio por el homicidio del seleccionado.
La sentencia contra Sosa Méndez fue únicamente por el delito de portación ilegal de armas, ya que los tribunales no lograron comprobar su presunta autoría intelectual, como inicialmente había sostenido la Fiscalía.
Una década después, el caso del asesinato de Arnold Peralta permanece abierto, sin que se haya capturado a ningún responsable intelectual del crimen que sumió en el luto al fútbol hondureño.
Arnold Fabián Peralta Sosa nació el 29 de marzo de 1989 en La Ceiba, Honduras. Debutó en la Liga Nacional en 2008 con el Vida y a lo largo de su carrera también vistió la camiseta del Rangers de Escocia y del Olimpia.