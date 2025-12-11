“Lloré como un niño, y me falta llorar una vez más”: Christian Andrés, presidente del Platense

De la incertidumbre del Ascenso a la ilusión de competir en primera división de Honduras, el equipo porteño no solo llegó para participar, sino para hacerse sentir.

Puerto Cortés, Honduras.- Platense está viviendo un semestre que pocos se imaginaban y que hoy se respira como un sueño hecho realidad.

Christian reveló que mientras él sea presidente del Platense el entrenador será Raúl Cáceres porque es más que un entrenador para la institución; sin embargo, tiene una idea que involucra estar de cerca con Rambo de León y Edgar Álvarez.

El dirigente de 48 años le abrió las puertas de su casa a El Heraldo para charlar tendido de su experiencia en el máximo circuito de Honduras, las anécdotas que ha vivido en el proceso y los proyectos que tiene con los escualos.

Sampedrano de nacimiento, mercadólogo, consultor de profesión y antiguo seguidor y directivo de Real España, el también apodado "Yummi" encontró en Platense una causa, una familia y quizás, una revancha personal con ese niño que soñó alguna vez de ser futbolista.

Detrás de todo este momento tan dulce que está viviendo el equipo escualo, aparece la figura de Christian Andrés, un presidente poco convencional, cercano y frontal, que vive él vive el fútbol desde la emoción antes que desde el escritorio.

Entre esfuerzo, convicción y mucho sacrificio, el Tiburón se metió a la fiesta grande del balompié catracho, despertando nuevamente la pasión e ilusión en su gente y recordándole al fútbol hondureño que la historia también se puede reescribir.

Además, se refirió a la última llamada que recibió por el goleador del Apertura, Erick Puerto, las veces que ha llorado por el Tiburón, como hace para que los problemas económicos no los golpeen y la localía en liguilla.

¿Cómo considerara que ha sido el regreso de Platense?

La verdad es que ha sido sorprendente. Desde que nos dieron la noticia de que subiríamos a primera división, siempre mantuve la firmeza de que veníamos a competir. Después de la tercera jornada, el objetivo de entrar en la etapa del guía empezó a estar presente en nuestras mentes, y lo logramos. Competir se convirtió rápidamente en clasificar, y hoy estar en esta fiesta grande es como un cuento de hadas para Platense.

Cuénteme, ¿quién es Cristian Andrés?

Soy sampedrano, tengo 48 años, soy consultor en mercadeo y tengo una maestría en finanzas. Siempre me gustó el fútbol, y ser presidente de Platense es, de alguna manera, cumplir la frustración de no haber sido futbolista. Fui directivo de Real España entre 2013 y 2017, más ligado al mercadeo que a la toma de decisiones deportivas.

En 2018-2019 empecé a relacionarme con Platense y, durante la pandemia, al mudarme a Omoa, me acerqué más al equipo. Con el tiempo, fui tomando cariño por los jugadores y el cuerpo técnico, a quienes considero casi como familia. En agosto de 2024 asumí oficialmente como presidente y desde entonces hemos tenido metas claras: subir, competir y consolidar al equipo en primera división.

¿En qué porcentaje es Real España y Platense?

Diría que soy 95% Platense y 5% Real España. Me atrapó la afición porteña; el amor que sienten por el club es único. Incluso, una encuesta reciente mostró que, si su equipo no es campeón, nueve de cada diez aficionados querrían que Platense ganara. Hay mucho platenismo en el exterior, especialmente en Estados Unidos y España.

Se nota que su estilo es diferente como presidente...

Sí. Me gusta estar cercano a los jugadores, coordinar viajes para no afectar los partidos, interactuar con los aficionados, y utilizar plataformas como TikTok para acercarme al público. No lo hago por la fama, sino por pasión. Esta forma de vivir el fútbol me da una unicidad que no busco comparar con otros presidentes.

¿Cómo ha sido su experiencia en la Liga Nacional?

Han sido cuatro meses de mucho aprendizaje. He trabajado junto a directivos a quienes admiraba como aficionado, y puedo decir que la Liga y la Federación han sido muy abiertas y colaborativas. No he visto favoritismos, y la camaradería es total tanto a nivel personal como institucional.

¿Le gustan mucho las redes sociales?

Empecé con TikTok para impulsar la marca Platense y generar cercanía con los aficionados. Llegué a casi cuatro mil seguidores orgánicos, la mayoría platensistas de corazón, y lo uso para dar información y mantener esa conexión con la afición.

¿De dónde viene el sobrenombre Yummi?

Eso es desde el tiempo del colegio. Teníamos un grupo de amigos y la idea era hacer una especie de club, como una fraternidad, una fraternity que le dicen en Estados Unidos. Éramos los Yummis y me pusieron como líder. Yo era el Yummi y ahí se me quedó el sobrenombre. Como siempre andaba de rigioso jugando fútbol, era más fácil decirme Yummi que Christian.

¿Cómo llega a ser presidente de Platense siendo sampedrano y siendo antes aficionado de Real España?

Cuando el equipo estaba en el torneo pasado, arrancando el campeonato de Apertura de la Liga de Ascenso, se da un vacío administrativo. Quien estaba en esta función tiene que hacer un viaje por estudios. Yo sabía que lo podía hacer diferente, porque antes había estado como dupla o apoyo a nivel de presidencia. No era yo quien tomaba las decisiones o lideraba el proyecto. Se dio y me dije: me voy a dar un año y vamos a ver si logro llevar a Platense a Primera División. Estuve cerca del primer torneo y el segundo, llegando a esta fase de instancias finales. Luego se da esto de subir a Primera División por la resolución.

¿Qué tanto hace con Platense como imagen de presidente porque tengo entendido que esa camiseta fue la suya? Estar metido en temas de mercadeo también está muy involucrado en presidencia. ¿Prácticamente es un "todólogo" ahí dentro de Platense?

Platense en ese último año, cuando llegó a Segunda División, yo apoyaba en mercadeo. Le dimos un giro a Segunda División. Era satisfactorio ver cómo cada actividad que hacíamos luego otro equipo la replicaba. Eso es fenomenal porque simplemente crece nuestro fútbol. Tengo un equipo administrativo encabezado por Omar Vélez, Ibis Somoza y Mario Carrillo, gran apoyo junto al cuerpo técnico, el profesor Carlos Raúl Cáceres Hernández. Da placer trabajar con gente así. Este diseño tampoco partió de cero. Entre 1963-65 me llegó una fotografía y como estábamos cumpliendo 65 años, decidí conmemorar al equipo pensando en Segunda. Así nace este diseño, con los cordones. Luego otros equipos de Primera División hicieron lo mismo. Eso es una tendencia. Además, está la parte administrativa y financiera que nos toca.

¿Qué diferencias ha encontrado entre Primera División y Segunda División?

Segunda División es una liga dura. La competencia es intensa, con 36 equipos jugando en canchas que no son las mejores. No hay apoyo económico, las marcas prácticamente no se suben al tema deportivo de apoyo en Segunda. Es extremadamente difícil en lo financiero y deportivo. A nivel de competencia, da fortaleza enorme. En Segunda División hay hambre, lucha por crecer, mucha juventud y carencias. Ese es un ADN distinto al de Primera División. Equipos que llevaban jugadores de Primera a Segunda les costaba acoplarse. El primer torneo parecía que nunca habían jugado fútbol; es totalmente diferente. Hay mucha rudeza. Es complejo, pero es una escuela. Hoy lo veo y si doy marcha atrás, es lo que nos tiene donde estamos. Venimos del fango. Eso nos ha hecho fuertes.

¿Le han escrito leyendas o personalidades de Platense para felicitarlo o comentar algo?

En el fútbol, como en la vida, hay personas sinceras y genuinas que son Platense de verdad y han estado cerca de mí. Otros lamentablemente no debían ni de ser parte del fútbol. Creo que tiene que ver con envidias o rencor. Hay que vivir con lo bueno y lo malo. Julio César Rambo de León y Edgar Álvarez, siempre han estado; los conozco desde antes de ser presidente. Recibo ese calor, ese buen trato. Esa es la parte bonita, romántica, que da fortaleza. Ha sido difícil en muchos sentidos. También está el lado oscuro, como la dark force de Star Wars, que a veces parece querer detener el camino de éxito del equipo.

¿Podría haber en algún momento de la vida, mientras sea presidente, ver un Edgar, o en este caso Rambo, que está más involucrado en la dirección técnica, en algún cuerpo técnico del Tiburón?

Yo siempre he dicho esto, mientras yo sea presidente de Platense, indistintamente de los resultados, el profesor Carlos Raúl Cáceres Hernández va a ser mi entrenador. Sin embargo, claro que sí, podrían unirse a este equipo. Lo estamos explorando con Julio César, el que pudiese apoyar la parte de reservas. Ahí lo tenemos, es un proyecto en marcha, pero sí, con Edgar aparece en el inicio, e incluso le decía, debería de añadir a su marca la parte de la dirección deportiva junto a nosotros tres. Pero bueno, ahí están y somos. Yo podría decir hoy en día que más que un conocido de Edgar es mi amigo.

¿Qué representa que Mauricio Dubón se declare abiertamente fanático de Platense?

La verdad que yo en lo personal no tengo comunicación con Mauricio Dubón. Para mí es, hoy en día ya se podría decir que es de las figuras deportivas de este país que más en alto nos han dejado y nos están dejando. Es satisfactorio ver cómo él no solamente aparece con una camisa del equipo, sino que también se suma y sigue al equipo y estuvo presente, entiendo, también en el estadio el domingo.

¿Platense es una plantilla de segunda división que está cayendo bocas en primera división?

Yo diría que sí, el equipo se conjuntó para jugar en segunda división, pero tenía algunos matices, que lo he dicho yo varias veces, que podría ser utópico en aquel momento o era parte de mi fantasía. Pedí y me involucré también en el armado de este equipo, a que armáramos un equipo que compitiera en el torneo de Apertura y de Clausura para ser campeón invicto en Segunda División. Eso es lo que buscábamos, ser campeón invicto en los dos torneos y clasificar a Liga Nacional.

Incluso, parte de lo que solicité era que los amistosos que hiciéramos se hicieran contra equipos de Primera División. Logramos hacer dos, uno con Génesis Policía Nacional que empatamos 2-2 y uno con Marathón que le ganamos 4-0 en el estadio Yankel Rosenthal. Lo que buscábamos era elevar nuestro nivel, pensando que el nivel de primera podía ser superior a Segunda. Hoy en día pienso diferente porque realmente el nivel de Segunda es fuerte.

Era una plantilla pensando en Segunda División porque todos los jugadores de Platense, desde el ser humano que es hasta el tipo de persona que son, está arriba de Primera. Son espectaculares. Tienen talento, hambre, garra. Todas las características de un súper jugador. Lo más importante es el sentimiento de pertenencia, de ser familia, de brindarnos, cuidarnos y que todos jalamos hacia el mismo lado. No solo lo digo yo, en otras entrevistas de jugadores y cuerpo técnico también lo dicen, porque es sincero, genuino. Eso nos da fortaleza y nos permite estar donde estamos hoy.

¿Cuál sería la clave del éxito que está teniendo Platense?

Para mí, todos los que formamos parte de esta familia tenemos corazón. Somos personas honestas con lo que hacemos. No estamos viciados en querer hacer el mal o ser malos. Hemos tolerado, soportado, aguantado muchísima maldad sin devolverla en todo sentido. Dios observa eso. Ese para mí es el éxito de Platense hoy. Somos de verdad. No es una familia perfecta, porque se pelea en un entrenamiento, en una decisión técnica, tal vez yo me he equivocado, pero ahí está la fortaleza. Uno se equivoca, viene el otro y cuida, protege o subsana esa equivocación. Los errores míos son los errores de mi compañero. Mi debilidad son las fortalezas de mi compañero y viceversa. Esa es para mí la fórmula. Difícil, pero esa es la fórmula.

¿Maldad sería haberlos descendido?

No. Fíjese que yo creo que eso va más allá de maldad, pero sin duda, claro. Desde ahí empieza para mí una carrera de sacrificio.

¿Qué significó estar años en segunda división para Platense?

O sea, estar dos años y medio, tres años en segunda división sin merecerlo, dañando las finanzas de este equipo, dañando el aspecto deportivo, dañando la marca. Platense se pudo haber ido a la oscuridad, pudo haber desaparecido.

¿Cómo ha estado Dios presente en su gestión?

Si yo tuviera que hablar solo de mi gestión, yo podría dar más de 100 testimonios de vida en torno a cómo Dios ha estado ahí para nosotros y para mí.

¿De qué manera se ha manifestado esa presencia de Dios?

Muy diferente. Hay momentos en donde estamos flaqueando, donde no hay fuerza, y de pronto se da una noticia positiva, ganamos espectacularmente un partido, hay tres postes que no sabes de dónde salieron, se suma un patrocinador, o sale el sol cuando iba a llover toda la semana afectando la taquilla.

¿Ha llorado por Platense?

Lo he hecho en dos instancias: contra Choloma, lloré como un niño, y también contra Independiente en la semifinal. Esas han sido de tristeza, así que me falta llorar una vez más por felicidad y ojalá que sea ahora, en un mes.

Cuando le dieron la noticia que volvían primera división, ¿cómo lo tomó?

La verdad es que no hubo llanto, hubo mucha preocupación. Estaba por abordar un vuelo a Europa y no tendría conectividad por ocho horas.

¿Qué pasó mientras estaba en el avión?

En el vuelo que iba a despegar de Miami, me mandan por WhatsApp un fax de la resolución. Ya estaba dentro del avión y empecé a recibir mensajes y llamadas, pero no podía hacer nada, me pidieron dejar el celular. Luego el avión no despegó porque se dañó el aire acondicionado y estuvimos dos o tres horas en pista, lo que me dio tiempo para coordinar lo que íbamos a hacer.

¿Qué tipo de llamadas recibía en ese momento?

Recibí muchísimas llamadas en esas 24, 48 horas; muchas con temores de directivos, equipos, Federación, ex directivos, periodistas y conocidos sobre si lo íbamos a hacer bien.

¿Le propusieron esperar un año más en segunda división?

Sí, era motivarme a esperar un año más en segunda y luego ascender en el torneo siguiente. No sé si era campaña o temor genuino.

¿Cuál fue su postura ante esas sugerencias?

Ser valientes entonces. Hagamos un bien, no por el fútbol hondureño, sino por Honduras. Siempre nos quejamos de la corrupción y de no hacer lo correcto. Esta era una oportunidad.

¿Qué preguntas le hacían sobre el equipo?

Tres preguntas: ¿Está preparado en lo deportivo? ¿Está preparado en lo financiero? ¿Está preparado en lo administrativo?

¿Estaba preparado en lo deportivo?

Armé un equipo para competir en segunda división, ascender a primera invicto. Tenía los hechos: habíamos jugado con equipos de primera y habíamos empatado y ganado.

¿Y en lo financiero?

Sé lo que es tener hambre y también sé lo que es tener hambre deportivamente hablando de segunda división. Estaba claro que estando en primera las puertas se iban a abrir. Además, en esas horas recibí mensajes de amigos empresarios que ofrecían apoyo.

¿Y en lo administrativo?

Esa era la más fácil porque en un mes y medio la Liga Nacional y la Federación habían auditado todo nuestro sistema contable y administrativo con la intención de abrir dos cupos para quienes pagaran en primera división. Ya éramos un equipo auditado y aprobado.

¿Por qué los jugadores lo ven como un padre?

Es un sentimiento que nace tanto de mí hacia ellos como de ellos hacia mí, por lo que hemos vivido este año. Yo no soy solo el presidente, soy uno más; me subo al bus con ellos porque quiero convivencia, conocerlos, ayudarlos y ser un bastión para ellos. Estos muchachos son muy inteligentes, y la juventud hoy en día es brillante, mucho más de lo que yo fui cuando era joven, gracias a la apertura de medios de comunicación, redes sociales, etc. Si ellos dicen sentir algo, sé que lo hacen dentro de entrenamiento y partidos.

¿Cuál ha sido la estrategia del equipo para sostenerse económicamente?

Siempre he creído en “arroparse hasta donde llega la cobija”. No podía ser irresponsable pensando en encarar un proyecto que no podíamos financiar. Por eso establecimos un techo salarial, acorde a lo que podíamos sostener. Además, contar con un entrenador como el profesor Carlos Raúl, que cree en la juventud y actúa como un segundo padre para los jugadores, ha sido fundamental. Gracias a esto, hemos podido dar oportunidades a jóvenes del semillero, llevando varios a debutar en Primera División y obteniendo buenos resultados en el campo.

¿Cómo manejan la transición de jugadores de Segunda a Primera División y los contratos?

Todos los jugadores y el cuerpo técnico han firmado contratos de primera división, manteniendo las condiciones de segunda. Nadie pidió aumento; todos entendieron los objetivos del equipo. Esto demuestra la lealtad y claridad del grupo en lo que buscamos. Decidimos mantener la plantilla que ascendió, priorizando la palabra dada y la cohesión del equipo.

¿Cómo enfrentan los desafíos económicos poniendo en evidencia que los últimos ascendidos han estado en medio de los problemas económicos?

Ha sido difícil, especialmente porque no siempre hemos tenido apoyo local. En algunos momentos, he tenido que retrasar pagos uno o dos días o esperar la taquilla para cubrirlos. Sin embargo, todos en el equipo se han sacrificado y han entendido la importancia de mantener la estabilidad y el proyecto a largo plazo.

¿Cómo hacer para que los equipos llamados grandes no les quiten a los jugadores que están destacando con ustedes?

Mi prioridad es que los jugadores reciban lo que merecen. No busco ganancias personales; si se paga, que sea para el jugador y para la institución. Todos saben que, si buscan extender su contrato, es por respaldo y protección, y siempre tendrán las puertas abiertas. Para mí, esto es parte del proyecto social y de crecimiento del jugador.

Busco colocar a los jugadores, primero, en el fútbol extranjero, porque tienen nivel para competir fuera de Honduras. Pero si juegan aquí, también deben recibir lo que valen. Al hacerlo, se abre la posibilidad de traer a más jóvenes del semillero y ofrecerles un futuro dentro del club.

¿Ha recibido ofertas formales por algún jugador de los que hoy están en el club?

He recibido propuestas y consultas de alrededor de 20 representantes y agentes de diferentes equipos. Mi objetivo no es que alguien sea representante de un jugador, sino representante de Platense Fútbol Club. Hay interés, pero no he recibido ofertas formales aún. Confío en que, en el momento indicado, se concretará algo; los tiempos de Dios son perfectos.

¿Cuál fue la última comunicación que tuvo por ‘Yío’ Puerto?

La última llamada fue el jueves por la noche de un agente uruguayo que vive en Estados Unidos. Me consultó sobre la valoración del jugador, que para mí era de 500 mil dólares. Me explicó que existe una plataforma con acceso restringido que calcula el valor de jugadores según rendimiento, estadísticas y otros indicadores. Allí, el valor de Puerto estaba actualizado a 300 mil euros, lo que coincide con lo que yo había estimado.

¿Por qué decidió dar un valor específico por el jugador, eso ha despertado muchas críticas?

Lo hice para dar transparencia. Cuando uno compra algo, ya sea una hamburguesa o un carro, siempre se comunica el precio. Dar el valor del jugador no significa perder tiempo, sino establecer parámetros claros para negociaciones.

¿Ha habido interés de equipos locales por Puerto?

No, a nivel local no ha habido interés marcado. Sí ha habido consultas de equipos del extranjero, principalmente de la MLS, México, Ucrania y China, aunque por confidencialidad no puedo dar detalles de los equipos.

¿Cuál es su preferencia sobre dónde juegue Puerto?

Prefiero que juegue fuera del fútbol hondureño. Si algún equipo de nuestra Liga Nacional está dispuesto a pagar el valor que le corresponde, estoy de acuerdo, siempre buscando que sea lo mejor para el jugador.

¿Platense jugará todos sus partidos en la Liga o cambiará de estadio en la final?

La Liga sí está confirmada; jugamos domingo 14 y domingo 21 a las 3:00 de la tarde. Podemos usar el estadio Excélsior si los partidos son de día. En caso de llegar a la final, los horarios de media semana probablemente sean de noche, por lo que tendríamos que jugar en nuestra otra casa, el Morazán. Todo dependerá de la posición de la otra llave y de los horarios asignados.