Jeaustin Campos sin rendición: "aún no termina, nos dieron por muertos antes"

De cara al duelo del sábado frente a Motagua, Campos fue enfático en que su equipo debe reaccionar de inmediato si quiere seguir con vida en el grupo A.

San Pedro Sula, Honduras.- Jeaustin Campos no ocultó su molestia al analizar el arbitraje de Luis Mejía tras la derrota ante Olimpia. Además, reconoció que la Máquina cometió errores puntuales que no pueden repetirse en una triangular tan corta, especialmente fallas en salida y desatenciones defensivas que terminaron costando el gol de Benguché.

Señaló que la plantilla está comprometida para corregir los detalles que los condenaron ante Olimpia y advirtió que contra el Ciclón Azul no hay espacio para titubeos.

Nosotros nunca pensamos en no ganar. Como te digo, los muchachos hoy viven el luto; así lo vivimos todos hasta antes de la oración que hacemos al final. Luego levantamos la cabeza y entendemos que somos tres equipos muy parejos: así como Olimpia encontró tres puntos hoy, nosotros podemos encontrarlos en Tegucigalpa. Con respecto al arbitraje, estoy cansado. Ya no voy a hablar más. No es mi problema, no es mi tema. Tendremos que resolver como siempre: en partidos, en situaciones y reponiendo jugadores. Sé que en este tipo de partidos pasan cosas que no son nuevas para ustedes; para mí aún son nuevas, pero tengo que ajustarme a esa realidad extraña. No puedo distraerme en eso teniendo tanto que hacer de aquí al sábado: levantar el ánimo de los muchachos y escoger los jugadores adecuados para tener nuestra mejor versión.

Está nuevamente en una situación sin margen de error, como en la Copa Centroamericana. ¿Cómo manejar los próximos partidos sabiendo que un empate o derrota los dejaría fuera? ¿Y qué opinión tiene de la expulsión de Franklin Flores?

Pero es feo hablar del rival en el sentido de que fuimos superiores. Yo respeto a los rivales, ustedes me conocen; pero hoy, de verdad, tenía años de no ver una ingratitud como esta. Merecíamos muchísimo más que incluso un empate. Pero bueno, así es el fútbol. Como dice Bielsa: hay que tragar veneno y seguir adelante. Les dije que tenemos dos opciones: bajar la cabeza y dar todo por perdido, o llenar el corazón y la mente de revancha. Estos puntos no se recuperan, pero debemos ir a ganar a Tegucigalpa y emparejar la triangular. Perdimos tres puntos en casa y la única manera de retomar es ganar de visita, así como lo hizo Olimpia hoy.

La verdad es frustrante. Estamos dolidos, los muchachos están bastante dolidos, porque en este torneo hemos visto varias manifestaciones de lo ingrato que ha sido el fútbol con nosotros. A pesar de eso, seguimos en la lucha, seguimos con la frente en alto. Hoy ya no es una cuestión de merecimiento: debimos haber ganado, el equipo estuvo bien en todas sus líneas. ¿Qué les puedo decir a los muchachos? Se mataron, perdieron, tuvieron opciones. Cometimos errores normales de un partido, cosas que pueden pasar a ambos equipos.

Por el desenvolvimiento de su equipo, ¿qué le pareció el partido? ¿Y cómo encarar lo que viene tomando en cuenta que hoy no aprovecharon la condición de local y el siguiente duelo será como visita?

¿Qué dejó de hacer su equipo en la parte futbolística? En el primer gol estaban volcados al frente, buscando ganarlo antes del descanso, y vino un contraataque. ¿Qué les faltó para sacar un resultado positivo?

Que no me malinterpreten: cuando pasa algo así, claro que hay que tragar veneno y apretar los dientes. Es doloroso porque somos seres humanos y cuando hacemos una performance como la de hoy y no obtenemos el resultado, duele. Más allá del merecimiento, hoy debimos ganar. Hay un luto, pero eso no quiere decir que agachemos la cabeza. El presidente llegó a hablar con nosotros y coincidió en que fue uno de los mejores partidos que hemos jugado. Las finales no son estéticas, pero así se juegan, y hoy supimos jugarlas. Este equipo tiene carácter; lo demostramos ganando en Panamá y Guatemala en la Centroamericana.

¿Qué nos faltó? Más que suerte. Tuvimos muchos balones ahí que no entraron, muchas situaciones claras. ¿Qué faltó? Meterla. Esto se gana con goles. Tomamos buenas decisiones, pero la pelota no ingresó. La última jugada fue increíble: le pega en no sé dónde, a un metro de la portería, y sale por un costado. En 30 años en esto, nunca había visto algo así.Hace muchos partidos estamos igual: las estadísticas lo muestran. Hemos jugado bien y no hemos ganado.

¿En qué debe mejorar el equipo para el encuentro contra Motagua y qué mensaje deja esta derrota a la afición?

Lo que acabo de decir: este equipo ya aprendió. No es la primera vez. Hemos caído y hemos caído de pie para dar el primer paso. En la Centroamericana y en el campeonato nacional lo hemos demostrado. Este equipo ya empieza a curtirse en partidos de “matar o morir”. A la afición solo puedo agradecerle. Los que se hicieron presentes estuvieron ahí. Muchos salieron frustrados, pero la gran mayoría se fue dolida y agradecida por el esfuerzo. Lo vi en sus caras: reconocen la entrega y la honestidad del equipo. Les agradecemos ese respaldo, no es solo de boca. A pesar del “veneno” que tragamos, ellos y nosotros, la gente reconoció el trabajo del equipo. Y eso es importante.

Después de tres torneos de proceso, ¿cree que deben apelar a la suerte cuando los goles recibidos vienen de jugadas donde quedan mal parados, como en el 1 contra 3 y en la expulsión?

No puedo ser tan básico para decir eso. Soy entrenador y no puedo reducirlo todo a dos jugadas. El fútbol es de errores, así funciona. ¿Qué pasa? Ellos han aprovechado los errores y nosotros no. Le devuelvo una pregunta, que sé que no responderá: ¿somos el mejor equipo de Honduras? ¿El más experimentado? Le dije que no la respondiera, pero ya lo hizo. Yo no hablo de procesos; nunca he usado esa palabra desde que estoy aquí.

Es un proyecto y vamos por buen camino. ¿Hace cuánto Real España no estaba en una Centroamericana y en una Concacaf? ¿Dónde tomamos este equipo y dónde está ahora? Si alguien quiere pasarle por encima a los más experimentados de forma inmediata, se necesita algo que financieramente hoy no tenemos: experiencia. Eso no se vende en farmacias. La estamos adquiriendo. La plantilla es joven; el mayor tiene 31 o 32 años. Estos partidos requieren experiencia y sobre eso vamos, hasta donde se pueda. Falta poco para ser realmente dominantes en esta liga. No podemos desmeritar el trabajo hecho con las condiciones que tenemos. No hablo de calidad, hablo de experiencia, y eso lo estamos construyendo. Este torneo aún no termina. Ya nos dieron por muertos antes y estábamos vivos.

¿Qué le parece el LAFC, su rival en la Champions de Concacaf?

A este nivel todos los equipos son importantes. No nos tocaron los de mayor tradición como los mexicanos, quizá más fuertes, sin desmeritar al que enfrentaremos, que fue finalista de conferencia. Hay que afrontarlo. Estaremos observando y analizando al rival. Ellos entrarán en receso y no tendrán mucho ritmo; nosotros estaremos en plena competencia. Veremos qué conclusiones sacamos para encarar esa serie.