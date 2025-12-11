  1. Inicio
Selección de Costa Rica continúa con la limpieza tras el fracaso mundialista

Desde Costa Rica siguen rodando cabezas por la eliminación de la selección tica al Mundial 2026 y ahora es el turno del directo de selecciones

  • 11 de diciembre de 2025 a las 10:07
Ignacio Hierro dejó una última recomendación que podría dictar el rumbo de la selección.

 Foto: Cortesía

Costa Rica.- La Federación Costarricense de Fútbol (FCRF) puso punto final a la relación laboral con el mexicano Ignacio Hierro, director de selecciones en Costa Rica y pieza clave en la llegada de Miguel “Piojo” Herrera.

El directivo fue destituido ayer miércoles tras el fracaso que dejó al país tico fuera del Mundial 2026. La decisión, comunicada tras una sesión del Comité Ejecutivo, marca el cierre absoluto de la etapa gestionada por la dupla mexicana.

Honduras fracasa al no lograr boleto al Mundial 2026 tras empate ante Costa Rica

Hierro había sido nombrado con la idea de implementar una “línea clara de trabajo” que modernizaría la estructura deportiva de ‘La Sele’. Su experiencia en Sporting FC, equipo donde militan Alejandro Reyes y Carlos Pineda, lo había posicionado como un gestor disciplinado y enfocado en potenciar talento local.

Una de sus primeras apuestas fue la contratación de Herrera, un técnico de renombre que inició con buen ritmo, pero que se desplomó en las Eliminatorias, en un camino que parecía más asequible sin las tres potencias de la región: México, Estados Unidos y Canadá.

El golpe fue mayor cuando Costa Rica, junto a Honduras, quedó fuera ante la sorprendente clasificación de Haití en el Grupo C de la Ronda Final.

La destitución de Hierro responde al fracaso clasificatorio y finaliza un plan que prometía transformación, pero que terminó envuelto en dudas, frustraciones y cambios urgentes.

Sin entrenador ni director deportivo, la FCRF limpia la casa como parte de una reestructuración profunda mientras define cómo enfrentar el reto que se avecina: buscar el boleto al Mundial 2030, un camino que volverá a complicarse cuando los tres anfitriones del 2026 regresen al proceso mundialista.

Mundial 2026, el gran fracaso centroamericano que solo maquilló Panamá

La última gestión

Según Tigo Sports, pese a ser removido, Hierro dejó un último gesto profesional antes de su salida: un listado de entrenadores recomendados para dirigir a Costa Rica en la nueva etapa.

Lo sorprendente es que la Federación sí tomará en cuenta esos nombres y planea contactarlos, aun cuando provienen de la persona a la que acaban de despedir.

