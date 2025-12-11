Selección de Costa Rica continúa con la limpieza tras el fracaso mundialista

El directivo fue destituido ayer miércoles tras el fracaso que dejó al país tico fuera del Mundial 2026. La decisión, comunicada tras una sesión del Comité Ejecutivo, marca el cierre absoluto de la etapa gestionada por la dupla mexicana.

Costa Rica.- La Federación Costarricense de Fútbol (FCRF) puso punto final a la relación laboral con el mexicano Ignacio Hierro, director de selecciones en Costa Rica y pieza clave en la llegada de Miguel “Piojo” Herrera.

Hierro había sido nombrado con la idea de implementar una “línea clara de trabajo” que modernizaría la estructura deportiva de ‘La Sele’. Su experiencia en Sporting FC, equipo donde militan Alejandro Reyes y Carlos Pineda, lo había posicionado como un gestor disciplinado y enfocado en potenciar talento local.

Una de sus primeras apuestas fue la contratación de Herrera, un técnico de renombre que inició con buen ritmo, pero que se desplomó en las Eliminatorias, en un camino que parecía más asequible sin las tres potencias de la región: México, Estados Unidos y Canadá.

El golpe fue mayor cuando Costa Rica, junto a Honduras, quedó fuera ante la sorprendente clasificación de Haití en el Grupo C de la Ronda Final.

La destitución de Hierro responde al fracaso clasificatorio y finaliza un plan que prometía transformación, pero que terminó envuelto en dudas, frustraciones y cambios urgentes.

Sin entrenador ni director deportivo, la FCRF limpia la casa como parte de una reestructuración profunda mientras define cómo enfrentar el reto que se avecina: buscar el boleto al Mundial 2030, un camino que volverá a complicarse cuando los tres anfitriones del 2026 regresen al proceso mundialista.