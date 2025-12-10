Sub-15 saca la garra catracha en la Copa Centroamericana de Voleibol

Managua, Nicaragua.- La Selección Femenina Sub-15 de Voleibol de Honduras inició con paso firme su participación en la II Copa Centroamericana Invitacional, al derrotar 3-0 a Guatemala en su debut en Managua, Nicaragua. El torneo se desarrolla del 8 al 15 de diciembre.

En un vibrante encuentro disputado en el gimnasio del Instituto Nicaragüense de los Deportes, las catrachas se impusieron con parciales de 25-13, 25-21 y 25-22, mostrando disciplina, energía y una sólida coordinación en equipo.

En el partido de fondo, la selección anfitriona, Nicaragua, venció 3-0 a El Salvador, cerrando una jornada que fue inaugurada por autoridades del Gobierno y de la Alcaldía de Managua.