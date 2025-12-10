  1. Inicio
Sub-15 saca la garra catracha en la Copa Centroamericana de Voleibol

Con parciales 25-13, 25-21 y 25-22, las catrachas mostraron disciplina y buen juego. Este miércoles enfrentan a Belice, duelo clave para asegurar su clasificación

  • 10 de diciembre de 2025 a las 10:16
La selección hondureña es liderada por el profesor Alex Carías, junto a los asistentes Elvin Vásquez y Miguel Portillo.

 Foto cortesía.

Managua, Nicaragua.- La Selección Femenina Sub-15 de Voleibol de Honduras inició con paso firme su participación en la II Copa Centroamericana Invitacional, al derrotar 3-0 a Guatemala en su debut en Managua, Nicaragua. El torneo se desarrolla del 8 al 15 de diciembre.

En un vibrante encuentro disputado en el gimnasio del Instituto Nicaragüense de los Deportes, las catrachas se impusieron con parciales de 25-13, 25-21 y 25-22, mostrando disciplina, energía y una sólida coordinación en equipo.

En el partido de fondo, la selección anfitriona, Nicaragua, venció 3-0 a El Salvador, cerrando una jornada que fue inaugurada por autoridades del Gobierno y de la Alcaldía de Managua.

Honduras juega esta tarde contra Belice donde esperan clasificar a la segunda fase.

 (Foto cortesía.)

Por la tarde, este miércoles, Honduras se enfrentará a Belice, mientras que El Salvador hará lo propio ante Guatemala. Un triunfo catracho dejaría al equipo prácticamente clasificado a la segunda fase del torneo.

La selección hondureña es dirigida por el profesor Alex Carías, junto a los asistentes Elvin Vásquez y Miguel Portillo.

