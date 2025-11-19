Mundial 2026, el gran fracaso centroamericano que solo maquilló Panamá

La selección centroamericana con más participaciones en mundiales, con seis, aspiraba a sumar su cuarta en forma consecutiva, pero al mando del entrenador mexicano<b> Miguel Herrera</b> firmó una de las peores eliminatorias que se recuerden en el país.En un grupo en el que <b>Haití </b>obtuvo el boleto directo, y que completaba <b>Honduras </b>y <b>Nicaragua</b>, la selección de <b>Costa Rica</b> apenas ganó un partido, un rendimiento que no pudieron corregir los veteranos Keylor Navas, Celso Borges, Joel Campbell y Kendall Waston, quienes fueron llamados de urgencia por el seleccionador para apoyar a un grupo de jóvenes jugadores.