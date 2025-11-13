Tabla de posiciones eliminatoria de Concacaf: Más selecciones eliminadas y Honduras casi fuera

Tegucigalpa, Honduras.- Las Eliminatorias de la Concacaf cerraron la quinta jornada dejándonos a las selecciones centroamericanas de Guatemala y El Salvador eliminadas del Mundial United 2026. El Salvador se quedó sin chances de clasificación tras perder 4-0 en su visita a Surinam y solo podría aspirar a repechaje, aunque es casi imposible por su diferencia de goles.

La selección surinamés logró la victoria con goles del centrocampista Tjaronn Chery, de penal, al minuto 44; un doblete del delantero Richonell Margaret en el 74' y 76' y una diana de Dhoraso Klas al 83, en el Estadio Dr. Franklin Essed de Paramaribo. El Salvador se sumó a las selecciones eliminadas de las Eliminatorias de Concacaf tras ser vapuleado por Surinam en la tercera jornada. La primera fue Bermudas del grupo B y la otra es Nicaragua; después se sumó El Salvador, Guatemala y Trinidad y Tobago. En este mismo sector el boleto directo será peleado entre Surinam y Guatemala, representaciones que tienen 9 puntos (Surinam es líder por diferencia de goles). Los caribeños viajarán a Guatemala y los canaleros recibirán a El Salvador. Boletín de noticias Recibirás diariamente las noticias nacionales e internacionales más destacadas del día.

Grupo B

En el grupo B todo se definirá en la última fecha entre Jamaica y Curazao y de manera sorpresiva los "Reggae Boys" se pueden quedar fuera de la justa al empatar 1-1 vs Trinidad y Tobago, mientras Curazao goleó 7-0 a Bermudas. Trinidad se une a los eliminados y en la última ventana, Jamaica recibirá a Curazao obligados a ganar en virtud que el empate -vs Trinidad- los dejó con 10 puntos y Curazao llegó 11; a Curazao le bastará la paridad en Kingston.

Honduras en crisis

Honduras perdió 2-0 en Nicaragua y Costa Rica cayó 1-0 vs Haití, dejando a la Bicolor en una situación complicada al necesitar ganar en San José y a la espera de lo que pase entre Haití y Nicaragua.

El panorama de Honduras y Costa Rica es crítico y los puntos no les ajustaría ni para repechaje, por lo que la "H" debe ganarle a los ticos y ver qué sucede en Curazao entre haitianos y nicaragüenses. La jornada seis de la eliminatoria será el martes 18 con todos los cotejos a las 7:00 PM.