Reinaldo Rueda da la cara tras la derrota en Nicaragua: "Es una noche negra para el fútbol hondureño"

Managua, Nicaragua.- Reinaldo Rueda dio la cara tras la vergonzosa derrota de Honduras 2-0 vs Nicaragua en Managua, resultado que nos deja en una situación complicada en la última jornada ante Costa Rica.

El DT puso el pecho a las balas y lamentó que no se hubiese conseguido el resultado, así como reconoció que Honduras nunca pudo despertar en el encuentro ante una selección eliminada.

A su vez, fue consultado si Honduras ya está eliminado del Mundial y si existe alguna forma de reponer al equipo para el martes ante los ticos en el Nacional de San José.

Frases de Rueda en conferencia:

Respeto a Nicaragua: "Primero, por el respeto que tengo, por el pueblo de Nicaragua. Yo hace 12 años vine aquí a formar entrenadores. Ya he venido dos veces a Nicaragua. Yo vine aquí al Proyecto Gol formando entrenadores y esos muchachos que estaban en la Selección muchos de esos muchachos eran Sub-17 en esa época y yo sé el proceso de desarrollo y yo sé lo que hizo aquí Duarte y yo sé lo que hizo acá José Valladares. Yo sé también lo que han hecho en el proceso histórico del fútbol nicaragüense y por eso yo lo respeto". No ajusta para ir al Mundial: "Con lo visto hoy no ajusta para estar en el mundial, es una noche negra para el futbol hondureño, no marcamos la diferencia esa es la realidad, les di entender que primero había que derrotar a Nicaragua, que está más adaptada a ese tipo de cancha, tuvimos que tocar el balón, pero muchos estuvieron pensando en jugar contra Costa Rica, la mente les traiciona, fuimos blanditos ellos no querían perder, al final esto se define al último minuto y hoy sabíamos que el hueso era duro". Miedo: "Tenemos que superar el miedo al éxito, muchos le tienen miedo a ganar, ese es el desafío de cara al próximo duelo, hay que demostrar personalidad futbolística, como les repito, quisimos jugar el siguiente partido sin jugar este".

Equivocaciones: "Quiero dejar claro que mi mayor temor es equivocarme y cuando se pierde viene la confrontación, tenía todo claro desde el punto de vista táctico perdimos los duelos aéreos, que no lo habíamos hecho y nos sorprendieron no tanto por el biotipo, sino por la falta de compromiso, nos toca ir a San José, trabajaremos estos días, hoy no tuvimos cabeza para definir este partido". Superados en todos los aspectos: "Yo creo que está muy claro, Honduras no estuvo en la cancha y sobre todo en el primer tiempo, no se encontró, es inexplicable la pasividad, la falta de movilidad para mover la pelota, indudablemente hay que felicitar a la selección de Nicaragua por todo lo que hizo en la cancha y fue oportuno para abrir el marcador en el minuto 11. Perdimos todos los rebotes, balones aéreos, esa no es Honduras, es de esos partidos que uno no se explica qué pudo haber pasado".