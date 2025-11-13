Amargura en Honduras, el récord que rompió Dereck Moncada y la "maldad" de Nicaragua

Honduras cayó este jueves de visita ante Nicaragua por la quinta jornada de la Eliminatoria Mundialista de Concacaf rumbo a United 2026. Te mostramos las mejores postales que dejó el partido.
Miles de aficionados catrachos estuvieron apoyando a la Selección de Honduras en el estadio Nacional de Managua.
Rambo de León, Tyson Núñez y Dani Turcios, todos exseleccionados hondureños, viajaron hasta tierras pinoleras para ver a la "H" en la Eliminatoria.
Así lucía la cancha sintética del coloso de Nicaragua a pocos minutos del arranque del partido.
Una de las curiosidades es que la "H" estuvo sin preparador de portero. Ellos entrenaron solos en los calentamienmtos previos.
El exfutbolista del Olimpia Roger Rojas estuvo acompañado del hijo del famoso Rudy Williams, otro exjugador catracho.
El reconocido presentador Eduardo Maldonado fue otra de las personalidades que estuvo en Nicaragua apoyando a la Selección de Honduras.
Las lindas chicas derrocharon su belleza previo al arranque del compromiso eliminatorio de Concacaf.
Este fue el 11 titular de Honduras en el partido: Edrick Menjívar; Andy Nájar, Getsel Montes, Luis Vega, Joseph Rosales; Deiby Flores, Kervin Arriaga, Luis Palma, Romell Quioto, Alexy Vega; Jorge Benguché.
Así salió Nicaragua: 12. Alyer López, 2. Josué Quijano, 4. Henry Niño, 5. Justing Cano, 13. Ariel Arauz, 14. Jason Coronel, 16. Junior Arteaga, 18. Bancy Hernández, 22. Anyelo Velásquez, 11. Juan Barrera y 9. Jaime Moreno
El partido arrancó a las 8:06 de la noche. Los primeros minutos estuvieron parejos y con ocasiones de gol para ambos equipos.
Fue al minuto 13 que Nicaragua aprovechó. Bancy Hernández quedó de frente al arco de Édrick Menjívar y los pinoleros abrieron la lata en el estadio Nacional de Managua.
Así celebró la banca del equipo pinolero tras el gol de Bancy Hernández. Balde de agua fría para el equipo de Reinaldo Rueda.
Los futbolistas catrachos lamentaron la anotación rival que llegó gracias a un terrible error defensivo de Honduras.
Reinaldo Rueda no podía creer lo que estaba pasando tras el gol de Nicaragua. El colombiano miraba el reloj y ya iba en desventaja desde los primeros minutos.
Honduras no pudo y se fue cayendo por la mínima en los primeros 45 minutos en el estadio Nacional de Nicaragua.
Para el segundo tiempo Reinaldo Rueda decidió salir con los mismos 11 jugadores en busca de la remontada en el partido.
Marco "Fantasma" Figueroa estuvo dando indicaciones durante todo el partido.
Al minuto 82 del segundo tiempo, Jaime Moreno anotó el segundo gol para Nicaragua y liquidó el partido.
Con este resultado, Honduras deberá vencer a Costa Rica en su próximo partido y dependerá del resultado entre Nicaragua y Haití.
Los rostros de felicidad de los jugadores pinoleros tras vencer a Honduras 2-0.
En Honduras todo fue tristeza y así terminaron los futbolistas catrachos.
Dereck Moncada debutó con la Selección Nacional y se convierte en el jugador más joven en jugar con la Bicolor.