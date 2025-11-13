Mundial 2026: Selecciones que han quedado eliminadas este 13 de noviembre; CR7 peligra

Este jueves 13 de noviembre se han sumado más selecciones al amplio listado de eliminados para la Copa del Mundo del 2026. En África y Europa se unieron, mientras en Concacaf ya hay una que matemáticamente no tiene opciones. ¿Quiénes son?
Oficialmente, hasta este 13 de octubre, ya hay 29 selecciones calificadas de las 48 que estarán en la justa mundialistas que se disputará en Canadá, Estados Unidos y México. ¿Quiénes han quedaron fuera hoy?
Camerún: Por África se jugó uno de los dos repechajes donde los cameruneses cayeron 1-0 vs la República Democrática del Congo. Camerún dijo adiós.
Gabón: Los comandados por Aubameyang quedaron eliminados en el repechaje ante Nigeria por marcador de 4-1 y dijeron adiós. La última instancia del repechaje africano será entre Nigeria y el Congo, el ganador irá al repechaje intercontinental donde habrá dos selecciones de Concacaf.
Azerbaiyán: Pasamos a Europa donde esta selección cayó hoy 2-0 de local vs Islandia y se quedó sin posibilidades matemáticas en un grupo donde el líder es Francia, país que capitalizó su boleto al Mundial este día.
Armenia: Siempre en la eliminatoria de la UEFA, los armenios cayeron hoy 1-0 vs Hungría y se quedaron sin posibilidad.
Serbia: Perdieron este día 2-0 vs Inglaterra y sentenciaron sus posibilidades de pelear el repechaje, por lo que verán el Mundial por TV. En este grupo el clasificado directo son los ingleses y Albania peleará repechaje.
¿Qué pasa con Portugal y Cristiano Ronaldo? Cayeron hoy 2-0 vs Irlanda en Dublín y CR7 se fue expulsado. En la última fecha recibirán a Armenia y ganar para clasificar. Si pierden y Hungría vence a Irlanda, los lusos perderán el boleto de manera directa y deberán ir a un repechaje.
¿Y con Italia? Los italianos prácticamente están fuera del Mundial, al menos de manera directa. Ya solo les queda un partido que es en casa vs Noruega, pero tienen que ganarle ¡9-0! o por diferencia de nueve para quitarle el boleto directo a la Noruega de Haaland y compañía.
En Concacaf tenemos a Nicaragua que prácticamente está fuera ya que, para aspirar a repechaje, debe ganarle a Honduras en casa y a Haití de visita... Algo muy difícil.
El Salvador se convirtió en la segunda selección centroamericana eliminada de forma directa y con nulas posibilidades de ir al repechaje ya que tendrían que golear en la última fecha a Panamá de visita. Los cuscatlecos cayeron este 13 de noviembre 4-0 vs Surinam.
Guatemala cayó 3-2 vs Panamá en casa y se quedó con cinco puntos, por lo que ya no puede esperar ni a repechaje ya que los panameños y Surinam llegaron a 9 puntos.
Trinidad y Tobago empató 1-1 vs Jamaica y se quedó con 6 puntos, por lo que ya no puede alcanzar ni el repechaje, sumándonse al listado de las selecciones eliminadas en Concacaf.
Cerramos con Bermudas, selección caribeña que tiene 0 puntos y matemáticamente ya no tiene posibilidades en un grupo donde pelean Jamaica, Curazao y Trinidad y Tobago. En esta semana se sumarán más selecciones eliminadas en Concacaf y Europa.