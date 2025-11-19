  1. Inicio
Lista de "pecados" de Reinaldo Rueda en Honduras que costaron la eliminación del Mundial 2026

El estratega colombiano es uno de los mayores señalados tras el fracaso de la Bicolor en la Eliminatoria de Concacaf

  • 19 de noviembre de 2025 a las 14:30
Reinaldo Rueda se hundió con la Selección de Honduras en la Eliminatoria de Concacaf y se quedó fuera del Mundial 2026. Te mostramos los pecados capitales del colombiano que provocaron el histórico fracaso que mancha el fútbol hondureño.

1. MALAS CONVOCATORIAS: El DT de Honduras tuvo muchos desaciertos en las nóminas que hacía constantemente para los partidos. Llamaba futbolistas que no merecían el lugar y dejaba fuera a los que estaban haciendo bien las cosas en Liga Nacional o en el extranjero.
2. UN JUEGO CONSERVADOR - MIEDOSO: Reinaldo Rueda nunca se atrevió a cambiar su estilo de juego e incluso cuando Honduras podía golear a Nicaragua en Tegucigalpa, decidieron bajarle el acelerador y la diferencia de goles fue un factor relevante para que Honduras no pudiera optar aunque sea al repechaje intercontinental por un boleto al Mundial 2026.
3. CAMBIOS EN LOS ÚLTIMOS MINUTOS: El colombiano en todos o casi todos los partidos comenzaba a realizar las sustituciones hasta el minuto 70 en adelante, aunque fueran necesarios desde el medio tiempo por el mal rendimiento de algunos futbolistas y sabiendo que no están en la élite para jugar todo el encuentro.
4. CERO GOLES Y CERO VICTORIAS DE VISITA: Honduras cerró la Eliminatoria de Concacaf sin goles de visita (empate sin goles ante Haití, derrota 0-2 en Nicaragua y 0-0 ante Costa Rica) y por ende, sin victorias fuera de casa. Los catrachos solo golearon en el Chelato Uclés de Tegucigalpa.
5. JUGADORES QUE MERECÍAN SER CONVOCADOS Y LOS DEJÓ FUERA: Reinaldo Rueda nunca tomó a Jonathan Rubio, legionario que ha demostrado un buen rendimiento en el extranjero; cortó a Bryan Róchez de la Bicolor y no se saben los motivos de su decisión, pero era necesario en esta fase final, entre otros.
6. SIEMPRE SE CONTRADIJO: El DT de la Bicolor siempre mencionaba que en la selección iban a estar los que mejor estén, pero tardó en llamar a: Romell Quioto en su momento, Jonathan Rubio, Bryan Róchez, en su momento a Michaell Chirinos y nunca le dio la oportunidad a José Mario Pinto y Erick "Yio Puerto.
Sin embargo, si convocó a jugadores como: Juan Carlos Obregón, Douglas Martínez, en su momento a Cristopher 'El Búho' Meléndez, Marlon Licona, Ricky Zapata, Maylor Núñez, José Raúl García, 'Machuca' Ramírez, Luis Santamaría (en la última convocatoria no era titular ni en Motagua).
7. LE COSTÓ CONVOCAR A ALGUNOS JUGADORES Y EL 'OLVIDADO': Reinaldo Rueda no convocaba a Getsel Montes, defensor del Herediano de Costa Rica, a pesar de el gran momento que vivía en suelo tico y con la necesidad en la zona baja de la Bicolor; por otro lado, a Marcelo Pereira nunca lo llamó y estaba haciendo bien las cosas en el Cartaginés.
8. LARGAS VACACIONES: El colombiano tuvo poco compromiso con la Bicolor. Cuando la "H" quedó fuera de la Copa Oro 2025 él se quedó en Estados Unidos. Sin embargo, antes de este torneo, Honduras quedó eliminado de la Nations League ante México en noviembre de 2024 y el DT junto a su cuerpo técnico, se perdió y reapareció hasta en febrero.
9. POCO O NULO DIALOGO CON DTs DE LIGA NACIONAL: Reinaldo Rueda no tenía una comunicación directa con los entrenadores de los equipos hondureños, clubes de donde salían los futbolistas convocados para los procesos eliminatorios rumbo a United 2026.
10. POCAS VECES FUE A VER PARTIDOS DE LIGA NACIONAL: El estratega sudamericano casi nunca fue visto en los estadios hondureños para ver un partido de la liga local y descubrir nuevos jugadores, como pasa en otros países que están avanzando en el fútbol.
11. NO EXIGIR TENER A LEYENDAS EN LA DELEGACIÓN: Reinaldo Rueda tenía el poder de levantar la mano y pedir a exfutbolistas para que fueran parte de su comisión, pero nunca lo hizo. Incluso, Maynor Figueroa y David Suazo estuvieron unos meses, pero se hicieron a un lado por falta de un proyecto bien estructurado de parte de la FFH.
12. SUS DIFERENCIAS CAPRICHOSAS CON FUTBOLISTAS: Otro de los pecados de Rueda fue sus 'divorcios' con jugadores en momentos claves. En su momento cortó a Romell Quioto lo descartó por año y medio, últimamente a Bryan Róchez por razones desconocidas y en su tiempo también a Michaell Chirinos cuando vivía un gran momento con Olimpia.

13. NUNCA VISITÓ UN ENTRENO DE LIGA NACIONAL: El DT colombiano no fue visto en ningún práctica de los clubes del campeonato local, simplemente no tenía ningún contacto directo o una comunicación para realizar la convocatoria. Solo decía que había poco tiempo para entrenar con ellos, pero tampoco los iba a ver a sus equipos.
14. NUNCA MODIFICÓ EL PLANTEAMIENTO - SOLO 1 DELANTERO: Uno de las situaciones que más le critican al entrenador colombiano fue que nunca cambió su idea de juego. Rueda siempre jugó con un solo delantero, aún cuando se enfrentó con selecciones inferiores a Honduras.
15. POCO REMANENTE DE FUTBOLISTAS NUEVOS: El DT sudamericano no le deja una extensa herencia a la Bicolor. Hizo debutar a Julián Martínez, un defensor con gran futuro para Honduras y en sus últimos dos partidos ingresó Dereck Moncada, siendo el jugador más joven en debutar con Honduras y con 17 años disputó su primera Eliminatoria rumbo al Mundial, pero solo ellos dos.
16. DESCARTAR A UNO DE LOS MEJORES EN FASE FINAL: Lo de Reinaldo Rueda con José Mario Pinto no se entiende. El '7' del Olimpia es uno de los mejores futbolistas de la Liga Nacional, pero no convenció al DT colombiano en ningún momento. Incluso, jugadores como 'Machuca' Ramírez y Dereck Moncada estuvieron por encima del espigado extremo en los últimos dos partidos de la Bicolor.
17. NO PERMITIR UN ASISTENTE HONDUREÑO: El colombiano eligió a Giovani Hernández como parte de su cuerpo técnico en sustitución de Bernardo Redin, quien ocupaba el puesto anteriormente. ¿Por qué no poner a un catracho que conozca más el fútbol nacional? Simplemente no se entiende.
