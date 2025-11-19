  1. Inicio
Selección clasificó al Mundial 2026 con jugadores que no nacieron en su territorio

La Selección de Curazao hizo la hazaña, logró clasificarse por primera vez a un Mundial de fútbol y estará en United 2026 en representación del área de Concacaf

  • 19 de noviembre de 2025 a las 14:30
La Selección de Curazao hizo la hazaña, logró clasificarse por primera vez a un Mundial de fútbol y estará en United 2026 en representación del área de Concacaf
La Selección de Curazao lo logró, se clasificó a un mundial de fútbol por primera vez y todo se decidió hasta en la última jornada.
Curazao le bastaba un empate o ganar ante Jamaica, el último partido de la fase final, y pudo salir vivo de Kingston, ya que ninguna se pudo marcar.
Un gran número de aficionados de Curazao viajaron a Nicaragua, en busca de ese boleto que los clasificara a un Mundial por primera vez. Según registros, solo cuentan entre 165,00 a 185,000 habitantes.
El fútbol mundial ha presenciado un momento histórico: Curazao se ha convertido en la nación más pequeña de la historia en clasificarse para una Copa del Mundo.
Con una población de tan solo 156.115 habitantes, según la Oficina Central de Estadística de la isla, esta nación caribeña batió el récord que ostentaba Islandia, que asombró al mundo en Rusia 2018.
Además, Curazao también es el país más pequeño en cuanto a extensión en jugar un campeonato del mundo: Cabo Verde tenía ese honor desde el pasado octubre, pero no ha podido ni llegar a estrenar ese ‘título’: la isla de Curazao es ¡10 veces! más pequeña que Cabo Verde, que ya era récord histórico.
Para comprender la magnitud de esta hazaña, basta con observar cuántas naciones mucho más grandes —con mayores recursos, mejores reservas de talento e infraestructuras más sólidas— fracasaron en el proceso. Curazao, un territorio más pequeño que muchas ciudades de América, llevó a cabo una campaña de clasificación impecable, basada en la disciplina, la claridad y la coherencia táctica.
Otro dato: Curazao se convierte en la quinta selección del Caribe que juega una Copa del Mundo, después de que anteriormente lo hicieran Cuba, Haití, Jamaica y Trinidad y Tobago.
“Después de 21 años hemos podido culminar el proyecto mundialista que iniciamos en 2004. Es una sensación muy grande, muy bonita y esto es para todos los curazoleños que están por todo el mundo: América, Europa, en la isla... y también para los que aman a Curazao de donde sean: somos pequeños en tamaño, pero grandes en alma y corazón”, afirmaba Gilbert Martina, presidente de la federación de fútbol de Curazao
“Creo que nuestro éxito ha sido la perseverancia. Todos creímos que algún día clasificaríamos al Mundial y por fin lo hemos logrado”, confiesa, antes de decir entre risas que “no le importa” qué selecciones le tocarán en el sorteo mundialista del próximo día 5 de diciembre. “Que vengan todos, nosotros ya hemos ganado el Mundial”, concluyó Martina en declaraciones al diario Marca.
Curazao integraba, junto a Aruba, Bonarie, Saba y San Eustaquio y San Martín, lo que, geopolíticamente hablando, entre 1954 y 2010, se conocía como Antillas holandesas. Sin embargo, desde hace 15 años, puede presumir de ser un país autónomo... perteneciente al Reino de los Países Bajos.
De ahí que, por citar sólo un ejemplo, todos los ciudadanos de Curazao cuenten con pasaporte neerlandés y gocen de los mismos derechos que los habitantes de la Unión Europea.
La clasificación de Curazao provoca un hecho sin precedentes en la historia del fútbol: su pase direco al Mundial 2026 lo ha conseguido sin ningún futbolista nacido en su territorio.
Los 24 convocados por el seleccionador de Curazao, Dick Advocaat, que dirigió a Holanda en tres etapas diferentes (1992-94, 2002-04 y 2017), han nacido en el Reino de Países Bajos, pero en suelo europeo: Ámsterdam, Groningen, Emmen, Harlem, Róterdam...
En la lista inicial -a la que se sumó Jürgen Locadia- sí que había un jugador nacido en Curazao, Tahith Chong (Willemstad, 1999), pero el mediocampista del Sheffield United no estaba lo "suficientemente en forma" y, finalmente, se quedó en Inglaterra.
Curazao ya está en el Mundial y se convierte en la cuarta selección debutante mundialista que habrá en United 2026, tras Uzbekistán, Jordania y Cabo Verde. Su clasificación, además, incorpora el doble récord de ‘más pequeña’. La Copa del Mundo ya espera a Curazao.
La clasificación de Curazao no es solo un triunfo deportivo, sino una declaración de principios. Con identidad, estructura y valentía, incluso la nación más pequeña puede romper barreras y llegar al escenario mundial. Ahora, la isla se prepara para su primer Mundial con un orgullo sin precedentes.
