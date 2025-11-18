Tristeza y decepción en la eliminación de Honduras hacia United 2026

Nuevo fracaso del fútbol hondureño y el país se queda fuera de un mundial por tercera ocasión consecutiva.
Con este once inicial Honduras trató de conseguir el pase al mundial 2026.
Honduras lo intentó con intensidad en la primera parte, pero no llegó el tan ansiado gol.
Reinaldo Rueda podría haber dirigido su último partido con la selección de Honduras.
El técnico colombiano vivió con intensidad el duelo decisivo.
Sorprendentemente, Luis Palma salió del campo al minuto 60' cuando era uno de los mejores jugadores del conjunto catracho.
Sobre el final del partido, con un amargo empate sin goles, los jugadores ticos y hondureños tuvieron una riña.
Consumado el tiempo reglamentario, llegó la peor noticia: Honduras queda eliminada definitivamente del Mundial 2026.
Este fue el último proceso eliminatorio para Andy Nájar con la 'H'.
Carlos Pineda pidió disculpas a la afición hondureña que viajó a Costa Rica.
Nada podía consolar a los jugadores catrachos.
Luis Vega es consolado por su compañero Romell Quioto.
Uno de los señalados en esta fecha FIFA es Kervin Arriaga por sus palabras en Valencia antes de unirse a la selección.
El fútbol hondureño vive una pesadilla a nivel internacional sumando otro fracaso.
Reinaldo Rueda y Quioto se saludan después de quedar eliminados.
Caras largas en personal de la Federación de Fútbol de Honduras.