Tristeza y decepción en la eliminación de Honduras hacia United 2026

Honduras perdió en las últimas dos jornadas la posibilidad de volver a un mundial después de 12 años sin clasificar

  • 18 de noviembre de 2025 a las 20:59
Nuevo fracaso del fútbol hondureño y el país se queda fuera de un mundial por tercera ocasión consecutiva.

 Foto: El Heraldo
Con este once inicial Honduras trató de conseguir el pase al mundial 2026.

 Fotos: Mauricio Ayala / Yoseph Amaya
Honduras lo intentó con intensidad en la primera parte, pero no llegó el tan ansiado gol.

 Fotos: Mauricio Ayala / Yoseph Amaya
Reinaldo Rueda podría haber dirigido su último partido con la selección de Honduras.

 Fotos: Mauricio Ayala / Yoseph Amaya
El técnico colombiano vivió con intensidad el duelo decisivo.

 Fotos: Mauricio Ayala / Yoseph Amaya
Sorprendentemente, Luis Palma salió del campo al minuto 60' cuando era uno de los mejores jugadores del conjunto catracho.

 Fotos: Mauricio Ayala / Yoseph Amaya
Sobre el final del partido, con un amargo empate sin goles, los jugadores ticos y hondureños tuvieron una riña.

 Fotos: Mauricio Ayala / Yoseph Amaya
Consumado el tiempo reglamentario, llegó la peor noticia: Honduras queda eliminada definitivamente del Mundial 2026.

 Fotos: Mauricio Ayala / Yoseph Amaya
Este fue el último proceso eliminatorio para Andy Nájar con la 'H'.

 Fotos: Mauricio Ayala / Yoseph Amaya
Carlos Pineda pidió disculpas a la afición hondureña que viajó a Costa Rica.

 Fotos: Mauricio Ayala / Yoseph Amaya
Nada podía consolar a los jugadores catrachos.

 Fotos: Mauricio Ayala / Yoseph Amaya
Luis Vega es consolado por su compañero Romell Quioto.

 Fotos: Mauricio Ayala / Yoseph Amaya
Uno de los señalados en esta fecha FIFA es Kervin Arriaga por sus palabras en Valencia antes de unirse a la selección.

 Fotos: Mauricio Ayala / Yoseph Amaya
El fútbol hondureño vive una pesadilla a nivel internacional sumando otro fracaso.

 Fotos: Mauricio Ayala / Yoseph Amaya
Reinaldo Rueda y Quioto se saludan después de quedar eliminados.

 Fotos: Mauricio Ayala / Yoseph Amaya
Caras largas en personal de la Federación de Fútbol de Honduras.

 Fotos: Mauricio Ayala / Yoseph Amaya
