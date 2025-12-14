CNE asegura estar listo para el escrutinio especial, pero sigue sin arrancar

Tegucigalpa, Honduras.- El escrutinio especial que definirá si Salvador Nasralla, del Partido Liberal, o Nasry "Tito" Asfura, del Partido Nacional, será el nuevo presidente de Honduras, iniciaría la mañana de este domingo 14 de diciembre, luego que el Consejo Nacional Electoral (CNE) anunció tener todo listo para iniciar el proceso. Según informó la consejera presidenta del CNE, Ana Paola Hall, todo está listo para dar inicio con el polémico y esperado proceso, sin embargo, se está a la espera de que los partidos políticos envíen a los miembros de Juntas Especiales para poder avanzar. Hall mencionó en su cuenta de X: "Las credenciales de miembros de Juntas a cargo del escrutinio especial (JEVR) ya fueron entregadas y se avanza enrolando a este personal para su ingreso seguro; esta actividad continuará durante las siguientes horas".

Asimismo, mencionó que ya había personas acreditadas del Partido Nacional y Libre, pero no se habían presentado los miembros de otros partidos. "El CNE tiene lista la logística, los mecanismos de control y transparencia instalados (cámaras y transmisión en directo). Ahora corresponde a los Partidos Políticos cumplir y enviar a los miembros de Juntas Especiales para poder avanzar". Por lo tanto, llamó a cada "actor del proceso electoral" que asuma la parte de responsabilidad que le corresponde.

Por su lado, la consejera Cossette López detalló que serán más de 170 cámaras las que estarán transmitiendo en vivo el proceso para "garantizar transparencia total, trazabilidad y control ciudadano". De hecho, el CNE inició una transmisión en YouTube mostrando el espacio designado de las JRV y del Centro Logístico Electoral, pero a más de 12 horas de haber iniciado no se ve personal laborando y se ven las sillas y mesas vacías. Según las autoridades del CNE este proceso se llevará a cabo en dos turnos de 12 horas.

Marlon Ochoa dice que solo 1,081 actas serán revisadas