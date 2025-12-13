Rixi Moncada en asamblea de Libre: "Nosotros jamás reconoceremos las elecciones"

Tegucigalpa, Honduras.- La candidata presidencial Rixi Moncada afirmó este sábado que el partido Libertad y Refundación (Libre) no reconocerá los resultados de las elecciones generales, al considerar que el proceso estuvo marcado por irregularidades, "coacción y amenazas a la población". Al ser consultada sobre la posibilidad de anular las elecciones, Moncada declaró: "Nosotros jamás reconoceremos las elecciones de la trampa, de la argucia, del artificio y del engaño al pueblo hondureño, y estamos del lado que votó por nosotros y por el lado del pueblo que no votó por nosotros, coaccionado, amenazado, asediado". La candidata de Libre señaló que el partido ya activó los mecanismos legales correspondientes. "Anular las elecciones, la coordinación general del partido, la autoridad legal del partido ha presentado todas las solicitudes y ha ejercido todas las acciones legales" expresó. Moncada detalló que las impugnaciones no se limitaron a una sola vía. "No solo se ha pedido la nulidad de las elecciones, se han impugnado las 19,000 mil, Juntas Receptoras de Votos por toda la coerción y amenazas que privaron el proceso electoral, se han impugnado todas", añadió.

Las declaraciones se dieron durante la Asamblea General del partido Libre, realizada este sábado 13 de diciembre en Siguatepeque. En ese espacio, la dirigencia reiteró que no reconoce los resultados electorales al calificar el proceso como "el más intervenido en la historia del país". Durante la asamblea, el partido insistió en que se gestó un presunto fraude electoral, señalando fallas en el sistema de transmisión y divulgación de actas, así como supuesta injerencia externa y del crimen organizado, que —según denunciaron— habría intimidado a la población durante la jornada. Las elecciones generales se celebraron el pasado 30 de noviembre, cuando los hondureños acudieron a las urnas para elegir al próximo presidente, 128 diputados, 298 corporaciones municipales y 20 representantes al Parlamento Centroamericano. De acuerdo con la última actualización del portal de divulgación de resultados preliminares del Consejo Nacional Electoral (CNE), con fecha martes 9 de diciembre y con el 99.40% de las actas escrutadas, el candidato nacionalista Nasry Asfura lidera la contienda con 1,298,835 votos (40.52 %), seguido por Salvador Nasralla, del Partido Liberal, con 1,256,428 votos (39.20 %). Rixi Moncada se ubica en tercer lugar con 618,448 votos (19.29 %).

¿Cómo funciona la nulidad de elecciones en Honduras?