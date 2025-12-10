Director del IP suspende reuniones y empleados siguen sin recibir salario

Tegucigalpa, Honduras.- Por segundo día consecutivo, las instalaciones del Instituto de la Propiedad (IP) ubicadas en el Centro Cívico Gubernamental (CCG) permanecen cerradas al público debido al paro de labores que se extendió a todas las oficinas del país. El reclamo de al menos 600 empleados, afiliados al Sindicato de Empleados Públicos del Instituto de la Propiedad (Siepip), se centra en la falta de pago correspondiente a cuatro meses de salario. Según los trabajadores, no reciben su remuneración desde septiembre. Esto en el caso de los empleados que ingresaron a la institución en septiembre bajo el modelo de contratos para realizar consultorías en beneficio del IP.

Pero también, cientos de los que han dejado de laborar, son trabajadores con más antigüedad, a quienes la presidenta de la República les prometió un aumento salarial, determinación que fue ordenada por la mandataria a la Secretaría de Finanzas (Sefin), en el mes de enero del presente año, pero que nunca se cumplió. Estos demandan la remuneración retroactiva de los 12 meses, que significan 1,400 lempiras mensuales, tal y como lo mandó la presidenta de la República.

Áreas detenidas

El Instituto de la Propiedad es una de las instituciones más sensibles en el aparato estatal, que no sólo se encarga de la entrega de placas vehiculares, si no, que también se ocupa de la regulación predial, propiedad intelectual, catastro, entre otras.

La mayoría de esos departamentos han estado detenidos los dos últimos días, debido a la situación antes expuesta, en relación al incumplimiento de los compromisos salariales con los burócratas. Las acciones de protesta se extendieron a la sede del IP en la ciudad de San Pedro Sula, y en otras regiones del país, donde hay empleados que son miembros del Siepip, y los que ingresaron por contratos de consultorías. "Hemos solicitado hablar con las autoridades de la institución y no hemos tenido respuesta. El abogado (Francisco) Bocanegra se manifestó, pero no fue correcta la información que dio", expresó uno de los empleados en la capital industrial.