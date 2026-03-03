España exige respeto a Trump por la legalidad y acuerdos bilaterales

Madrid, España.- El Gobierno español aseguró este martes ante las amenazas del presidente estadounidense, Donald Trump, que España cumple sus compromisos con la OTAN y con la defensa europea, y le advirtió que, si quiere revisar la relación bilateral, deberá respetar la legalidad internacional y los acuerdos UE-EE.UU.

Fuentes del Ejecutivo español salieron así al paso de las declaraciones de Trump en las que aseguró que va a "cortar todo el comercio con España" por su postura en relación a la ofensiva contra Irán y dijo que "no quiere tener nada que ver" con el país tras la negativa del Gobierno español a autorizar el uso de las bases de Morón y Rota en las operaciones militares contra Teherán.

También afirmó que España ha sido "un socio terrible" de la OTAN y advirtió que "nadie" le dirá que no puede usar sus instalaciones.