María Antonieta Mejía respalda juicio político contra Marlon Ochoa y cuestiona su conducta

Tegucigalpa, Honduras.- La designada presidencial María Antonieta Mejía se pronunció a favor del juicio político que se promueve en contra del consejero del Consejo Nacional Electoral (CNE), Marlon Ochoa, asegurando que sus acciones durante el proceso electoral atentaron contra la democracia. Mejía manifestó que se respeta el derecho del funcionario a presentar los recursos legales que considere pertinentes, pero cuestionó que —según su criterio— no se puede permitir que se vulnere el Estado de Derecho sin ninguna consecuencia. “Se le respeta el recurso que quiera presentar, pero no se le respeta el derecho de querer atentar contra la democracia”, expresó.

La designada señaló que el juicio político es un mecanismo contemplado en la Constitución y lo calificó como un acto moral ante lo que considera una incapacidad del consejero para cumplir con sus obligaciones dentro del órgano electoral. Según Mejía, Ochoa tenía la responsabilidad de presentar su voto razonado y permanecer en la mesa de diálogo, pero decidió retirarse. A su juicio, esa conducta representó una falta grave en el cumplimiento de sus funciones. "En cualquier empresa pública y en cualquier empresa privada, el levantarse de sus funciones y ponerse los moños solo porque no quiere o mi partido político me lo designa, esa es una falta grave", aseguró la designada presidencial.