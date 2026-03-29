Cancillería responsabiliza a militantes de Libre de ocasionar disturbio en unidad de Apostillas

Tegucigalpa, Honduras.- La Secretaría de Relaciones Exteriores y Cooperación Internacional responsabilizó a empleados que ingresaron a la institución durante el gobierno de Xiomara Castro de protagonizar actos que alteraron el orden en sus instalaciones. Los hechos se registraron el viernes 27 de marzo, cuando empleados de la Cancillería de la República supuestamente intentaron ingresar por la fuerza al edificio a través de las oficinas de atención al ciudadano, donde se realizan trámites de apostilla de documentos. Tras los incidentes ocurridos en sus instalaciones, la Cancillería informó que inició las acciones administrativas correspondientes para esclarecer lo sucedido, deducir responsabilidades y garantizar el normal funcionamiento de los servicios que brinda.

Además, garantizó la continuidad de sus servicios en condiciones seguras para quienes visitan esta institución, ubicada en el bulevar Kuwait, contiguo a la Corte Suprema de Justicia (CSJ), en busca de auténticas, traducciones y apostillas de documentos legales.

Simpatiantes de Libre

Preliminarmente, se han identificado conductas negligentes e incompatibles con el deber del servicio público por parte de personas vinculadas a la administración anterior, quienes, lejos de contribuir a preservar el orden, habrían abonado a elevar la tensión durante los hechos registrados, declaró la Cancillería. La Secretaría de Relaciones Exteriores lamentó lo ocurrido y ofreció disculpas a la ciudadanía que se encontraba presente al momento del zafarrancho ocasionado por militantes de Libertad y Refundación (Libre), por los inconvenientes causados.