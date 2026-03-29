Cancillería responsabiliza a militantes de Libre de ocasionar disturbio en unidad de Apostillas

Tegucigalpa, Honduras.- La Secretaría de Relaciones Exteriores y Cooperación Internacional responsabilizó a empleados que ingresaron a la institución durante el gobierno de Xiomara Castro de protagonizar actos que alteraron el orden en sus instalaciones.
Los hechos se registraron el viernes 27 de marzo, cuando empleados de la Cancillería de la República supuestamente intentaron ingresar por la fuerza al edificio a través de las oficinas de atención al ciudadano, donde se realizan trámites de apostilla de documentos.
Tras los incidentes ocurridos en sus instalaciones, la Cancillería informó que inició las acciones administrativas correspondientes para esclarecer lo sucedido, deducir responsabilidades y garantizar el normal funcionamiento de los servicios que brinda.
Además, garantizó la continuidad de sus servicios en condiciones seguras para quienes visitan esta institución, ubicada en el bulevar Kuwait, contiguo a la Corte Suprema de Justicia (CSJ), en busca de auténticas, traducciones y apostillas de documentos legales.
Simpatiantes de Libre
Preliminarmente, se han identificado conductas negligentes e incompatibles con el deber del servicio público por parte de personas vinculadas a la administración anterior, quienes, lejos de contribuir a preservar el orden, habrían abonado a elevar la tensión durante los hechos registrados, declaró la Cancillería.
La Secretaría de Relaciones Exteriores lamentó lo ocurrido y ofreció disculpas a la ciudadanía que se encontraba presente al momento del zafarrancho ocasionado por militantes de Libertad y Refundación (Libre), por los inconvenientes causados.
Asimismo, reconoció la intervención de la Policía Nacional para resguardar la seguridad de las personas y restablecer el orden en las instalaciones, sin perjuicio de las evaluaciones e investigaciones que legalmente correspondan.
Los agentes policiales hicieron uso de gas lacrimógeno para dispersar a quienes alteraban el orden en las oficinas de la Cancillería el viernes pasado.
Con el propósito de asegurar la continuidad de la atención al público, se informó que el servicio se brindará en horario normal, de 7:30 de la mañana a 3:30 de la tarde, los días lunes 30 y martes 31 de marzo, en las áreas de apostillas, auténticas y traducción de documentos.