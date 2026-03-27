Perú y Honduras acuerdan restablecer a sus embajadores, después de tres años

Tegucigalpa, Honduras.- Perú y Honduras dieron, de manera recíproca, su beneplácito para normalizar sus relaciones diplomáticas con la restitución de embajadores de manera recíproca, retomar, tras el retiro en 2023 del entonces embajador peruano en esa nación por desconocer la legitimidad de la expresidenta Dina Boluarte (2022-2025), según anunció este viernes el Gobierno peruano en un comunicado.

Los gobiernos de Perú y Honduras manifestaron su compromiso con elevar el nivel de diálogo político y de coordinación bilateral, durante reunión en el marco de la décima Cumbre de Jefes de Estado y de Gobierno de la Comunidad de Estados Latinoamericanos y Caribeños (Celac), realizada el pasado 21 de marzo en Colombia.

La Cancillería detalló que, en ese contexto, el Ministerio de Relaciones Exteriores del Perú y la Secretaría de Relaciones Exteriores y Cooperación Internacional de Honduras otorgaron, de manera recíproca, los beneplácitos correspondientes a fin de retomar el relacionamiento bilateral a nivel de embajadores.