Embajada de EE. UU. en Tegucigalpa reprograma citas consulares previstas para el 30 de marzo

Tegucigalpa, Honduras.- La Embajada de Estados Unidos en Honduras informó la reprogramación de todas las citas consulares previstas para el próximo 30 de marzo, como parte de ajustes en su calendario de atención.
De acuerdo con el comunicado oficial, las citas de visa de no inmigrante (NIV) fueron trasladadas para el 14 de abril de 2026, manteniendo la misma hora originalmente asignada a cada solicitante.
Asimismo, las citas correspondientes a visas de inmigrante (IV) y los Servicios a Ciudadanos Estadounidenses (ACS) fueron reprogramadas para el 13 de abril de 2026, también respetando el horario previamente establecido.
La sede diplomática indicó que las personas que no puedan asistir en las nuevas fechas deberán seguir los procedimientos habituales para gestionar una nueva reprogramación de su cita.
Finalmente, la embajada recomendó a los usuarios consultar su sitio web oficial o comunicarse con el Centro de Llamadas para obtener más información y resolver cualquier duda relacionada con estos cambios.