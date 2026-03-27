Embajada de EE. UU. en Tegucigalpa reprograma citas consulares previstas para el 30 de marzo

Tegucigalpa, Honduras.- La Embajada de Estados Unidos en Honduras informó la reprogramación de todas las citas consulares previstas para el próximo 30 de marzo, como parte de ajustes en su calendario de atención.

De acuerdo con el comunicado oficial, las citas de visa de no inmigrante (NIV) fueron trasladadas para el 14 de abril de 2026, manteniendo la misma hora originalmente asignada a cada solicitante.