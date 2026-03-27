Cancillería prevé concluir en 15 días la reestructuración del servicio exterior

Tegucigalpa, Honduras.- La titular de la Secretaría de Relaciones Exteriores de Honduras, Mireya del Carmen Agüero, informó que el gobierno sigue avanzando en el proceso de renovación del servicio exterior, que incluye el nombramiento de nuevos jefes de misión y la reestructuración del cuerpo consular, considerado una prioridad para la atención de los hondureños en el extranjero.

Agüero explicó que esta transformación busca fortalecer la atención a los connacionales, destacando que los consulados representan “la cara” del país fuera de sus fronteras. En ese sentido, subrayó que el objetivo es brindar un servicio más eficiente y cercano a la diáspora hondureña.

La funcionaria señaló que el proceso no se está realizando de manera apresurada, sino bajo una planificación estratégica por etapas. “Una reestructuración del servicio, tanto diplomático como consular, no debe ser un trabajo apresurado. Tiene que ser un trabajo por etapas, tiene que ser un trabajo pensado estratégicamente”, afirmó.