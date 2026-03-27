Cancillería prevé concluir en 15 días la reestructuración del servicio exterior

Tegucigalpa, Honduras.- La titular de la Secretaría de Relaciones Exteriores de Honduras, Mireya del Carmen Agüero, informó que el gobierno sigue avanzando en el proceso de renovación del servicio exterior, que incluye el nombramiento de nuevos jefes de misión y la reestructuración del cuerpo consular, considerado una prioridad para la atención de los hondureños en el extranjero.
Agüero explicó que esta transformación busca fortalecer la atención a los connacionales, destacando que los consulados representan “la cara” del país fuera de sus fronteras. En ese sentido, subrayó que el objetivo es brindar un servicio más eficiente y cercano a la diáspora hondureña.
La funcionaria señaló que el proceso no se está realizando de manera apresurada, sino bajo una planificación estratégica por etapas. “Una reestructuración del servicio, tanto diplomático como consular, no debe ser un trabajo apresurado. Tiene que ser un trabajo por etapas, tiene que ser un trabajo pensado estratégicamente”, afirmó.
Asimismo, advirtió que una reorganización acelerada podría generar mayores costos a futuro. “Una reestructuración apresurada cuesta mucho dinero después”, expresó, al tiempo que insistió en la importancia de llevar a cabo cambios graduales y bien estructurados.
En cuanto a los movimientos de personal, la canciller detalló que se ha iniciado con la remoción de funcionarios de libre nombramiento, respetando las limitaciones legales del escalafón diplomático. “No podemos remover a gente que esté en el escalafón diplomático”, indicó, explicando que estos funcionarios cumplen funciones clave, como la validación de firmas necesarias para procesos administrativos y financieros.
Agüero reveló que el proceso aún no concluye y que, junto al presidente Nasry Asfura, estiman que en aproximadamente 15 días se podría completar la reestructuración del servicio exterior, como parte de los esfuerzos por modernizar la diplomacia hondureña.