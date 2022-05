En pedazos están cisternas de segunda mano de la Alcaldía Municipal

El problema es que las cisternas, indican documentos oficiales, eran de segunda mano, año 2012. Y según testimonios recabados por sus operarios, no todas eran aptas para transitar por las calles irregulares de Tegucigalpa y Comayagüela y ya presentaban problemas cuando comenzaron a utilizarse. Tampoco el contrato establecía un plan de mantenimiento rutinario, abastecimiento de repuestos o garantía de uso.

Tal y como lo evidenció la Unidad Investigativa de EL HERALDO Plus en agosto de 2021, la Alcaldía Municipal del Distrito Central, liderada en ese entonces por Nasry “Tito” Asfura , hizo una millonaria compra de pipas para repartir agua en la ciudad .

TEGUCIGALPA, HONDURAS.- No es un yónker para carros pesados que han abierto en la Alcaldía Municipal del Distrito Central ( AMDC ), lo que se ve son partes de las cisternas que compraron de segunda mano , que ya están despedazadas.

El contrato fue firmado por el exalcalde capitalino el 30 de julio de 2020 y las unidades llegaron en febrero de 2021, establecen los reportes del taller mecánico de la comuna capitalina en poder de EL HERALDO Plus.

A simple vista se puede detectar el abandono, el descuido y cómo la enorme flota de camiones usados no cumplió la misión de llevar agua a los capitalinos que la necesitan en las zonas más pobres.

Así lo establece el contrato LPuNBS-11-AMDC-90-2020 para la adquisición de 30 camiones cisterna usados para el Comité de Emergencia Municipal ( Codem ) de la AMDC, en poder de EL HERALDO Plus .

Fue por ello que la Unidad Investigativa de EL HERALDO Plus regresó a la comuna capitalina para verificar el estado físico y mecánico de los 30 camiones cisterna que compraron las autoridades municipales anteriores a un costo de 35.9 millones de lempiras.

En la Unidad Municipal de Agua Potable y Saneamiento ( UMAPS ), ubicada en los llenaderos de la colonia Divanna de Comayagüela, están varadas, como en fila india, varias unidades porque no pueden ser operadas.

Debido a ello, las unidades que usan ese sistema llevan poco peso, porque no aguantan y en las zonas altas de la ciudad no entran porque es un peligro, pese a que son los lugares en donde hay más necesidad de agua y la gente es de escasos recursos.

El nuevo conductor coincidió con la versión de los anteriores, cuando la Unidad Investigativa de EL HERALDO Plus evidenció las fallas y la antigüedad de los vehículos.

Uno de los conductores de las pocas unidades que están en funcionamiento explicó a la Unidad Investigativa de EL HERALDO Plus que se escapa aceite de las tapaderas de los carros.

La Unidad Investigativa de EL HERALDO Plus buscó las otras cisternas en el plantel del bulevar Juan Pablo II, donde funcionaba la Villa Navideña.

En ese punto se encontró otra parte de los camiones en mal estado, con fallas mecánicas, con golpes de choques, con las llantas ponchadas y otra serie de problemas que impiden que puedan brindar servicio a la población capitalina.

Arturo Tróchez, jefe de la UMAPS, en entrevista con EL HERALDO Plus indicó que cuando del Codem les mandan las cisterna aparentemente están en buen estado, pero al momento de revisarlas se dan cuenta de que es todo lo contrario.

Tróchez confirmó que de las 20 que les corresponden, solo siete están operativas, muchas están con fallas como fugas de aceite y otras problemas que no son normales. No obstante, si la unidad no representa ningún riesgo, la ponen en operación.

Expresó que están buscando la forma de recuperarlas, pero toda esa inversión tendrá que hacerla la AMDC, ya que ellos ocupan máquinas en buen estado para entregar agua a las familias que la necesitan.

EL HERALDO Plus trató de comunicarse con el actual alcalde, Jorge Aldana, para ver qué tiene planificado hacer con los carros que están inservibles, pero a la hora de cierre no había contestado las llamadas ni mensajes.

Los camiones son marca MACK, año 2012, es decir, cuando llegaron a la Municipalidad ya tenían entre ocho o nueve años de funcionamiento.

Mecánicos de la UMAPS dijeron que para recuperar los camiones se debe hacer una millonaria inversión, pues necesitan un escáner, los repuestos son altamente costosos y ocuparían más personal.

